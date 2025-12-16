快訊

台南高鐵站區三鐵共構 「人行空橋」遭疑推動進度慢？市府揭2大因素

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
高鐵台南站區規畫「人行空橋」串聯台鐵及三井outlet。記者吳淑玲／攝影
為推動台南高鐵台鐵及未來台南捷運三鐵共構，南市府規畫興建人行空橋跨越高鐵歸仁大道，連接台鐵沙崙站至捷運BH06站預定地，另延伸銜接三井outlet商場，總經費1.23億，但外界質疑推動進度緩慢，工務局說明，主因在於前期資金籌措不易，以及工程涉及台鐵和高鐵、捷運等跨部門介面協調複雜，成為影響期程的兩大關鍵因素。

沙崙智慧科學園區與南科是帶動台南高科技發發展雙引擎，高鐵台南站搭乘人數相當多，但要到台南市區，需透過台鐵沙崙車站轉乘，但遊客需上下樓相當不方便，市府工務局規畫人行空橋，串聯台鐵沙崙站及未來捷運藍線BH06站，並延伸至三井outlet，實現三鐵共構。

整體空橋全長133公尺，寬3公尺，總經費約1.23億元，其中台鐵段長110公尺，經費全由交通部鐵道局補助，三井段長23公尺，由三井公司自付2500萬元。市府強調，空橋完工後可促進高鐵、台鐵、捷運及周邊商業發展，提升旅客流動與交通安全。

但外界質疑空橋推動進度緩慢，工務局長陳世仁說，主要因前期資金籌措不易，以及工程涉及多個中央與地方單位，跨部門介面協調複雜。設計初期須確定經費來源，才能正式啟動規畫與設計；此外，工程需考量高鐵橋下結構、台鐵及未來捷運路線預留空間，協調流程繁瑣，從結構安全、用地界面到交通系統銜接，都需反覆確認，直接影響專案時程。

市府表示，經費及跨單位介面問題取得共識後，將加速後續作業。依現階段規畫，工程設計可望於明年3月間辦理招標。未來完工後，搭配捷運建設，三鐵共構將成形，帶動高鐵、台鐵、捷運及商業區整體旅客流動，提升台南站區交通便利性與城市整體發展潛力。

台鐵沙崙車站。記者劉學聖／攝影
高鐵台南站區人行空橋串聯台鐵及三井outlet。記者吳淑玲／攝影
台鐵 捷運 高鐵 台南

