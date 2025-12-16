嘉義TPASS 17日開放預購 嘉義定期票799、嘉嘉南定期票999

嘉義通勤族引頸期盼的「TPASS嘉義799定期票」及「TPASS 嘉嘉南999定期票」將在12月17日中午12點於MeNGo官網、MeNGo APP及7-11 ibon開放預售，季票（90天）同步開放預購，預計於12月26日正式啟用。

嘉義縣府表示，嘉義與台南之間的台鐵每月通勤量超過16萬人次，為減輕通勤族交通成本，嘉義縣積極與嘉義市、台南市完成協商，推動定期票方案。2個TPASS新方案服務範圍涵蓋嘉義縣、嘉義市及台南市的所有公共運具及台鐵各站。

「TPASS嘉義799定期票」及「TPASS 嘉嘉南999定期票」將在MeNGo平台推出，服務範圍包含嘉義縣市境內公車、幸福巴士、幸福小黃、YouBike公共自行車及嘉義縣市境內台鐵各站，台鐵適用範圍北至嘉義大林站、南至台南中洲站，涵蓋沙崙支線。

建設處表示，通勤月票系統只能使用一卡通二代卡，不能使用悠遊卡等其他卡片。首次加入會員可至MeNGo官網，或下載MeNGo APP註冊綁定卡號，選擇方案並設定開始日期，使用iPassＭoney App用手機NFC感應過卡或7-11 ibon、MeNGo機台實體過卡完全啟用程序。

建設處表示，為協助更多民眾完成購卡及開通，嘉義火車站設置短期TPASS實體服務據點，12月17日中午12點起至明年1月5日止，周一至周五每日中午12點至下午6點將有專人提供購卡到啟用的一站式服務，歡迎民眾多加使用。