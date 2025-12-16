嘉義縣推動露營合法化 研擬臨時建築認證助產業發展

嘉義縣露營觀光產業發展協會今天上午舉行會員大會，副縣長劉培東出席表示，嘉義縣是觀光大縣，露營活動深受民眾喜愛，縣府將在合法前提下與業者攜手努力，逐步排除法規障礙，協助露營產業朝合法化、制度化方向發展。

劉培東說，露營屬於貼近大自然的戶外活動與生態旅遊，但長期受限於法令規範，導致合法化進程不易。自2021年當時的交通部觀光局（現為觀光署）訂定露營產業相關處理原則後，縣府即陸續展開輔導作業，成立輔導團隊並訂定注意事項，協助業者依法申請。目前在土地使用許可方面，已開放林業用地及農牧用地申請，累計共有163件申請案，其中117件已獲核准；至於露營設施部分，因須完成水土保持等相關作業，目前申請4件、核准2件。

劉培東也坦言，現階段最大的挑戰在於露營營位及相關設施的認定問題。為因應露營型態多元、設施形式特殊，縣府正研擬「臨時建築物使用辦法」，明訂相關要點規定，未來可依不同營位設施的特性給予認證，讓更多露營場能在符合法規下取得合法身分。他說，露營產業與一般旅宿型態不同，透過合法化推動，不僅能讓民眾更親近自然，也有助於打造多元旅遊選擇，為嘉義縣觀光發展注入正面能量。

嘉義縣露營觀光產業發展協會理事長邱川原表示，協會成立5年，會員人數已接近百人，縣府目前已核准超過百家露營場，但產業仍面臨不少待突破的問題，包括土地地目、使用限制及露營設施認定等，其中許多老營地因無法申請正式建照而陷入困境。縣府研議以臨時建照等方式協助，業者相當期待能一併解決相關難題。邱川原說，農業用地使用規定也是全台露營業者共同面臨的關卡，若無主管機關支持，問題難以根本解決，期盼中央與地方攜手，為露營產業建立更明確可行的法制環境。