嘉義縣推動露營合法化 研擬臨時建築認證助產業發展

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣露營觀光產業發展協會今天上午於中埔鄉新象園餐廳舉行會員大會。記者李宗祐／攝影
嘉義縣露營觀光產業發展協會今天上午於中埔鄉新象園餐廳舉行會員大會。記者李宗祐／攝影

嘉義露營觀光產業發展協會今天上午舉行會員大會，副縣長劉培東出席表示，嘉義縣是觀光大縣，露營活動深受民眾喜愛，縣府將在合法前提下與業者攜手努力，逐步排除法規障礙，協助露營產業朝合法化、制度化方向發展。

劉培東說，露營屬於貼近大自然的戶外活動與生態旅遊，但長期受限於法令規範，導致合法化進程不易。自2021年當時的交通部觀光局（現為觀光署）訂定露營產業相關處理原則後，縣府即陸續展開輔導作業，成立輔導團隊並訂定注意事項，協助業者依法申請。目前在土地使用許可方面，已開放林業用地及農牧用地申請，累計共有163件申請案，其中117件已獲核准；至於露營設施部分，因須完成水土保持等相關作業，目前申請4件、核准2件。

劉培東也坦言，現階段最大的挑戰在於露營營位及相關設施的認定問題。為因應露營型態多元、設施形式特殊，縣府正研擬「臨時建築物使用辦法」，明訂相關要點規定，未來可依不同營位設施的特性給予認證，讓更多露營場能在符合法規下取得合法身分。他說，露營產業與一般旅宿型態不同，透過合法化推動，不僅能讓民眾更親近自然，也有助於打造多元旅遊選擇，為嘉義縣觀光發展注入正面能量。

嘉義縣露營觀光產業發展協會理事長邱川原表示，協會成立5年，會員人數已接近百人，縣府目前已核准超過百家露營場，但產業仍面臨不少待突破的問題，包括土地地目、使用限制及露營設施認定等，其中許多老營地因無法申請正式建照而陷入困境。縣府研議以臨時建照等方式協助，業者相當期待能一併解決相關難題。邱川原說，農業用地使用規定也是全台露營業者共同面臨的關卡，若無主管機關支持，問題難以根本解決，期盼中央與地方攜手，為露營產業建立更明確可行的法制環境。

獲邀出席嘉義縣露營觀光產業發展協會的副縣長劉培東（左二）表示，縣府將在合法前提下與業者攜手努力，逐步排除法規障礙，協助露營產業朝合法化、制度化方向發展。記者李宗祐／攝影
獲邀出席嘉義縣露營觀光產業發展協會的副縣長劉培東（左二）表示，縣府將在合法前提下與業者攜手努力，逐步排除法規障礙，協助露營產業朝合法化、制度化方向發展。記者李宗祐／攝影
嘉義縣露營觀光產業發展協會今天上午舉行會員大會，左二為理事長邱川原。記者李宗祐／攝影
嘉義縣露營觀光產業發展協會今天上午舉行會員大會，左二為理事長邱川原。記者李宗祐／攝影

露營 觀光 生態旅遊 嘉義

