TPASS嘉義及嘉嘉南定期票 17日開放預購

中央社／ 嘉義縣16日電

嘉義縣政府今天公告，「TPASS嘉義799定期票」及「TPASS嘉嘉南999定期票」明天中午12時於MeNGo官網、MeNGoAPP及7-11 ibon開放預售，26日正式啟用；季票亦同步開放預購。

嘉義縣建設處表示，嘉義與台南之間的台鐵每月通勤量超過16萬人次，為減輕通勤族的交通成本，縣府與嘉義市、台南市完成協商，推動定期票方案。2個TPASS（行政院通勤月票）新方案服務範圍，涵蓋嘉義縣、嘉義市及台南市的所有公共運具及台鐵各站。

建設處說，「TPASS嘉義799定期票」及「TPASS嘉嘉南999定期票」方案將在MeNGo平台推出，服務範圍包含嘉義縣市境內公車、幸福巴士（小黃）、YouBike公共自行車及嘉義縣市境內台鐵各站，新方案將台鐵適用範圍延伸到台南市境內，北可至嘉義大林站、南至台南中洲站，涵蓋沙崙支線。

建設處表示，首次加入MeNGo會員的通勤族，只要透過買空卡、加會員、買方案、過卡等4個步驟，即可完成購買和啟用。

此外，建設處說，為協助更多民眾完成購卡及開通，嘉義火車站設置短期TPASS實體服務據點，17日中午12時起至明年1月5日止，週一至週五中午12時至下午6時將有專人提供購卡到啟用的一站式服務，歡迎民眾多加利用。

台南高鐵站區三鐵共構 「人行空橋」遭疑推動進度慢？市府揭2大因素

為推動台南高鐵、台鐵及未來台南捷運三鐵共構，南市府規畫興建人行空橋跨越高鐵歸仁大道，連接台鐵沙崙站至捷運BH06站預定地...

嘉義TPASS 17日開放預購 嘉義定期票799、嘉嘉南定期票999

嘉義通勤族引頸期盼的「TPASS嘉義799定期票」及「TPASS 嘉嘉南999定期票」將在12月17日中午12點於MeN...

嘉義縣推動露營合法化 研擬臨時建築認證助產業發展

嘉義縣露營觀光產業發展協會今天上午舉行會員大會，副縣長劉培東出席表示，嘉義縣是觀光大縣，露營活動深受民眾喜愛，縣府將在合...

台南鐵路地下化「公園道」提前啟動 消弭6處陸橋、地下道

台南鐵路地下化預計明年底第1階段通車，市府今天說明地下化後「公園道」規畫，將斥資約60億元闢建約6公里公園道，文資遺構移...

影／虎尾糖廠開工 象徵建廠精神「騰山號」小火車首航

國內唯一保留運蔗小火車的虎尾糖廠今天開工，今年氣候佳雨水足，原料甘蔗豐收24.1萬公噸，比去年多1.5萬公噸，至明年4月...

破解高溫魔咒！這農會創新技術保留米果酵素活性拚專利

雲林縣林內鄉盛產木瓜、稻米，農會結合兩項農特產，以創新覆蓋水果酵素技術，克服米果製作過程中會產生高溫破壞酵素的問題，開發...

