快訊

衛福部5名主管遭監察院彈劾 曾爆情勒同事「深蹲」祝健芳等未回應

整理包／政院「一票否決」財劃法！不副署是什麼？ 影響、爭議一次看懂

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

台南鐵路地下化「公園道」提前啟動 消弭6處陸橋、地下道

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市民族路四維地下道上方的鐵道橋「壽陸橋」，隨著鐵路地下化即將通車是否保留，工務局說，原則上結構會抬高，並融入公園道空廊設計。記者吳淑玲／攝影
台南市民族路四維地下道上方的鐵道橋「壽陸橋」，隨著鐵路地下化即將通車是否保留，工務局說，原則上結構會抬高，並融入公園道空廊設計。記者吳淑玲／攝影

台南鐵路地下化預計明年底第1階段通車，市府今天說明地下化後「公園道」規畫，將斥資約60億元闢建約6公里公園道，文資遺構移回展示，立體設施拆除填平，包含消弭中華路橋、小東地下道等共6處，可望在明年7月發包；至於地方關心的四維地下道（壽陸橋）是否保留，市府初步構想轉型為融入公園道系統的空中步行廊道。

工務局指出，南鐵公園道起自永康大橋車站、迄於仁德保仁路，南北縱貫市中心，其中台南車站站體範圍不納入，其餘路段長度將近6公里。將打造為結合綠化、步行與休憩機能的線性公園，預計整體綠覆率可達70%，以「都市縫合」為核心理念，消弭鐵道長年造成的東西區隔。

工務局長陳世仁表示，公園道定位為市民可日常使用的都市公共空間，兼具行走、休閒與慢活功能，讓鐵路地下化不只是交通工程，更成為城市景觀與生活品質升級的關鍵節點。公園道明年中旬就會啟動，不必等待鐵路正式通車後才施作，希望讓市民能提早感受到改變。

配合公園道規畫，市府將同步處理沿線橋梁與地下道空間，包含東門陸橋 、中華陸橋 、大同地下道、府連地下道 、四維地下道 、小東地下道共計6處，由工務局負責後續拆除、整平或改善作業，降低交通阻隔，提升南北向通行順暢度。將大幅減緩通勤時段市區嚴重塞車的困境。

外界關心四維地下道上方的日治時期鐵道橋壽陸橋雖未列入文資身分但是否保留，陳世仁表示，將朝兼顧歷史價值與公共安全方向評估，初步構想為保留結構並抬高，融入公園道系統的空中步行廊道。至於東門城周邊空間，未來會再向市民進一步說明是否規畫人行天橋或綠地。

陳世仁說，在市長黃偉哲任內就會讓公園道與相關拆除工程有具體雛形，配合鐵路地下化通車時程，逐步完成台南城市縫合的重要一環；相關工程經費已納入鐵路地下化後續計畫，由中央補助支應，預算已編列完成，原則上不影響期程。

鐵路地下化公園道委託林洲民建築師團隊設計監造，亮點包括空中廊道，從台南車站至林森通勤站，高架步道結合自行車道，跨越林森路等交通幹道，提升通勤效率並增加綠化與遮蔭，也結合歷史與文化串聯，設置「看火車公園」、「鐵道文化公園」、「歷史軸線空間」等區段，並展示糖漏、大北門城垣、轉車台等考古遺構，融合府城文化記憶。

台南市民族路四維地下道上方日治時期的鐵道橋壽陸橋，隨著鐵路地下化即將通車是否保留，工務局說，原則上結構會抬高，並融入公園道空廊設計。圖／台南市政府提供
台南市民族路四維地下道上方日治時期的鐵道橋壽陸橋，隨著鐵路地下化即將通車是否保留，工務局說，原則上結構會抬高，並融入公園道空廊設計。圖／台南市政府提供
台南市民族路四維地下道上方的鐵道橋「壽陸橋」，隨著鐵路地下化即將通車是否保留，工務局說，原則上結構會抬高，並融入公園道空廊設計。圖／本報資料照片
台南市民族路四維地下道上方的鐵道橋「壽陸橋」，隨著鐵路地下化即將通車是否保留，工務局說，原則上結構會抬高，並融入公園道空廊設計。圖／本報資料照片

鐵路地下化 台南 鐵道

延伸閱讀

中壢龍岡地下道驚見遊民倒地 警消聯手強制送醫救命

桃園鐵路地下化工地驚見男屍 身分不明死因待查

新竹門面見街友占據 市府：跨局處並設配套措施協助

獨／高雄中華陸橋2測速桿9個月拍千餘件違規「71人中標2次」警揭原因

相關新聞

台南高鐵站區三鐵共構 「人行空橋」遭疑推動進度慢？市府揭2大因素

為推動台南高鐵、台鐵及未來台南捷運三鐵共構，南市府規畫興建人行空橋跨越高鐵歸仁大道，連接台鐵沙崙站至捷運BH06站預定地...

嘉義TPASS 17日開放預購 嘉義定期票799、嘉嘉南定期票999

嘉義通勤族引頸期盼的「TPASS嘉義799定期票」及「TPASS 嘉嘉南999定期票」將在12月17日中午12點於MeN...

嘉義縣推動露營合法化 研擬臨時建築認證助產業發展

嘉義縣露營觀光產業發展協會今天上午舉行會員大會，副縣長劉培東出席表示，嘉義縣是觀光大縣，露營活動深受民眾喜愛，縣府將在合...

台南鐵路地下化「公園道」提前啟動 消弭6處陸橋、地下道

台南鐵路地下化預計明年底第1階段通車，市府今天說明地下化後「公園道」規畫，將斥資約60億元闢建約6公里公園道，文資遺構移...

影／虎尾糖廠開工 象徵建廠精神「騰山號」小火車首航

國內唯一保留運蔗小火車的虎尾糖廠今天開工，今年氣候佳雨水足，原料甘蔗豐收24.1萬公噸，比去年多1.5萬公噸，至明年4月...

破解高溫魔咒！這農會創新技術保留米果酵素活性拚專利

雲林縣林內鄉盛產木瓜、稻米，農會結合兩項農特產，以創新覆蓋水果酵素技術，克服米果製作過程中會產生高溫破壞酵素的問題，開發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。