台南鐵路地下化「公園道」提前啟動 消弭6處陸橋、地下道

台南鐵路地下化預計明年底第1階段通車，市府今天說明地下化後「公園道」規畫，將斥資約60億元闢建約6公里公園道，文資遺構移回展示，立體設施拆除填平，包含消弭中華路橋、小東地下道等共6處，可望在明年7月發包；至於地方關心的四維地下道（壽陸橋）是否保留，市府初步構想轉型為融入公園道系統的空中步行廊道。

工務局指出，南鐵公園道起自永康大橋車站、迄於仁德保仁路，南北縱貫市中心，其中台南車站站體範圍不納入，其餘路段長度將近6公里。將打造為結合綠化、步行與休憩機能的線性公園，預計整體綠覆率可達70%，以「都市縫合」為核心理念，消弭鐵道長年造成的東西區隔。

工務局長陳世仁表示，公園道定位為市民可日常使用的都市公共空間，兼具行走、休閒與慢活功能，讓鐵路地下化不只是交通工程，更成為城市景觀與生活品質升級的關鍵節點。公園道明年中旬就會啟動，不必等待鐵路正式通車後才施作，希望讓市民能提早感受到改變。

配合公園道規畫，市府將同步處理沿線橋梁與地下道空間，包含東門陸橋 、中華陸橋 、大同地下道、府連地下道 、四維地下道 、小東地下道共計6處，由工務局負責後續拆除、整平或改善作業，降低交通阻隔，提升南北向通行順暢度。將大幅減緩通勤時段市區嚴重塞車的困境。

外界關心四維地下道上方的日治時期鐵道橋壽陸橋雖未列入文資身分但是否保留，陳世仁表示，將朝兼顧歷史價值與公共安全方向評估，初步構想為保留結構並抬高，融入公園道系統的空中步行廊道。至於東門城周邊空間，未來會再向市民進一步說明是否規畫人行天橋或綠地。

陳世仁說，在市長黃偉哲任內就會讓公園道與相關拆除工程有具體雛形，配合鐵路地下化通車時程，逐步完成台南城市縫合的重要一環；相關工程經費已納入鐵路地下化後續計畫，由中央補助支應，預算已編列完成，原則上不影響期程。