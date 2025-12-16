影／虎尾糖廠開工 象徵建廠精神「騰山號」小火車首航

國內唯一保留運蔗小火車的虎尾糖廠今天開工，今年氣候佳雨水足，原料甘蔗豐收24.1萬公噸，比去年多1.5萬公噸，至明年4月製糖期預計可製糖2.1萬公噸；為紀念百餘年前創廠的日籍社長騰山雷太，今天首班「騰山號」運蔗火車同步啟航，喜歡追逐嘟嘟小火車的火車迷，可到虎尾捕捉全台僅有的百年運蔗鏡頭，享受甜美蔗香味。

今天開工典禮由經濟部次長賴建信、台糖董事長吳明昌、日本台灣交流協會所長奧正史、雲林縣議長黃凱、副縣長謝淑亞、立委劉建國等人共同焚香、拋蔗，並由福安宮「糖廠媽」廠區遶境，祈求開工順利、人員平安，隨後五分車鳴笛、煙囪升煙，宣告百年虎尾糖廠正式開工製糖。

台糖表示，目前國內只剩善化和虎尾糖廠還在製糖，虎尾糖廠則是全台唯一保留五分車運蔗，製糖至明年4月1日結束，預計採收24.1萬公噸甘蔗，產製約2.1萬公噸二砂糖。製糖期間，飄散甜香，成為一年一度的季節風景，並躍上國際媒體，歡迎民眾把握機會體驗「糖都」風情，追拍五分車。

虎尾糖廠已118年歷史，為紀念當年日籍建廠社長騰山雷太及全體員工的艱辛，今天特舉行「騰山號」運蔗車揭牌首航，由台糖董事長吳明昌擔任「車長官」發號施令，首班「騰山號」載運大批甘蔗進廠。