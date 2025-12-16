快訊

不去日本改去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：窮遊變扶貧 像是流放寧古塔

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

不去日本去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：像是流放寧古塔

聽新聞
0:00 / 0:00

影／虎尾糖廠開工 象徵建廠精神「騰山號」小火車首航

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
虎尾糖廠「騰山號」運蔗小火車今天揭牌首航，吸引大批民眾拍照捕捉小火車丰采。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠「騰山號」運蔗小火車今天揭牌首航，吸引大批民眾拍照捕捉小火車丰采。記者蔡維斌／攝影

國內唯一保留運蔗小火車的虎尾糖廠今天開工，今年氣候佳雨水足，原料甘蔗豐收24.1萬公噸，比去年多1.5萬公噸，至明年4月製糖期預計可製糖2.1萬公噸；為紀念百餘年前創廠的日籍社長騰山雷太，今天首班「騰山號」運蔗火車同步啟航，喜歡追逐嘟嘟小火車的火車迷，可到虎尾捕捉全台僅有的百年運蔗鏡頭，享受甜美蔗香味。

今天開工典禮由經濟部次長賴建信、台糖董事長吳明昌、日本台灣交流協會所長奧正史、雲林縣議長黃凱、副縣長謝淑亞、立委劉建國等人共同焚香、拋蔗，並由福安宮「糖廠媽」廠區遶境，祈求開工順利、人員平安，隨後五分車鳴笛、煙囪升煙，宣告百年虎尾糖廠正式開工製糖。

台糖表示，目前國內只剩善化和虎尾糖廠還在製糖，虎尾糖廠則是全台唯一保留五分車運蔗，製糖至明年4月1日結束，預計採收24.1萬公噸甘蔗，產製約2.1萬公噸二砂糖。製糖期間，飄散甜香，成為一年一度的季節風景，並躍上國際媒體，歡迎民眾把握機會體驗「糖都」風情，追拍五分車。

虎尾糖廠已118年歷史，為紀念當年日籍建廠社長騰山雷太及全體員工的艱辛，今天特舉行「騰山號」運蔗車揭牌首航，由台糖董事長吳明昌擔任「車長官」發號施令，首班「騰山號」載運大批甘蔗進廠。

吳明昌指出，虎尾糖廠製造多項歷驗證優質糖品，尤其風味絕佳的「三溫糖」行銷國際，今年更推出限量新品「黃金砂糖」，並以「蔗渣」作為汽電共生燃料，落實循環經濟，此外更陸續完成兩座東南亞最大的磚造酒精槽古蹟修復及鄰近新開發的虎尾潮園區，形塑「虎尾糖業文化體驗園區」，成為國內糖文化遊憩新亮點，歡迎國內外遊客來體驗不凡的糖都之旅。

象徵虎尾糖廠建廠精神的「騰山號」運蔗小火車今天揭牌首航。記者蔡維斌／攝影
象徵虎尾糖廠建廠精神的「騰山號」運蔗小火車今天揭牌首航。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠今天開工，各界共襄盛舉熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠今天開工，各界共襄盛舉熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠今天開工並向福安宮「糖廠媽」上香團拜，祈求開工平安順利。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠今天開工並向福安宮「糖廠媽」上香團拜，祈求開工平安順利。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠今天開工並依例舉行拋蔗儀式。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠今天開工並依例舉行拋蔗儀式。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠號小火車首航，由台糖董事長吳明昌擔任「車長官」一聲號令，正式啟航。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠號小火車首航，由台糖董事長吳明昌擔任「車長官」一聲號令，正式啟航。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠今天開工並由台糖董事長吳明昌為達摩點睛，祈求開工平安順利。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠今天開工並由台糖董事長吳明昌為達摩點睛，祈求開工平安順利。記者蔡維斌／攝影

火車 甘蔗 雲林

延伸閱讀

央廣虎尾分台見證兩岸敵對歷史 將活化為數位影音基地

斗南公路兩車對撞車禍 小貨車斷頭2亡、2傷 驚悚過程全曝光

虎尾糖都嘉年華延長整個製糖期 歡迎來體驗全方位糖都風情

今與台糖相見歡 過海關爆紅...日本蘋果糖社長：是夢幻的一天

相關新聞

台南鐵路地下化「公園道」提前啟動 消弭6處陸橋、地下道

台南鐵路地下化預計明年底第1階段通車，市府今天說明地下化後「公園道」規畫，將斥資約60億元闢建約6公里公園道，文資遺構移...

影／虎尾糖廠開工 象徵建廠精神「騰山號」小火車首航

國內唯一保留運蔗小火車的虎尾糖廠今天開工，今年氣候佳雨水足，原料甘蔗豐收24.1萬公噸，比去年多1.5萬公噸，至明年4月...

破解高溫魔咒！這農會創新技術保留米果酵素活性拚專利

雲林縣林內鄉盛產木瓜、稻米，農會結合兩項農特產，以創新覆蓋水果酵素技術，克服米果製作過程中會產生高溫破壞酵素的問題，開發...

基層社區動員孳清奏效 台南登革熱今年僅3例本土病例

台南市今年一度出現3例本土登革熱病例，好在迅速控制並未擴散，顯示防疫策略與社區動員發揮成效，南市衛生局今也舉辦登革熱防疫...

台南烏樹林大火災後關懷 新營醫院提供15名消防員免費高壓氧治療

台南後壁烏樹林暫置場11月底發生大火，火勢延燒10多天，現場燃燒物種類複雜，且濃煙持續時間長，許多第一線消防員長時間曝露...

最美山林燈節台南龍崎光節空山祭 25日耶誕節點燈開展

被譽為全台最美山林燈節的台南龍崎光節—空山祭，今年以「山林呼喚」為主題，活動25日起點燈展開，市長黃偉哲今為活動暖身宣傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。