聽新聞
0:00 / 0:00
影／虎尾糖廠開工 象徵建廠精神「騰山號」小火車首航
國內唯一保留運蔗小火車的虎尾糖廠今天開工，今年氣候佳雨水足，原料甘蔗豐收24.1萬公噸，比去年多1.5萬公噸，至明年4月製糖期預計可製糖2.1萬公噸；為紀念百餘年前創廠的日籍社長騰山雷太，今天首班「騰山號」運蔗火車同步啟航，喜歡追逐嘟嘟小火車的火車迷，可到虎尾捕捉全台僅有的百年運蔗鏡頭，享受甜美蔗香味。
今天開工典禮由經濟部次長賴建信、台糖董事長吳明昌、日本台灣交流協會所長奧正史、雲林縣議長黃凱、副縣長謝淑亞、立委劉建國等人共同焚香、拋蔗，並由福安宮「糖廠媽」廠區遶境，祈求開工順利、人員平安，隨後五分車鳴笛、煙囪升煙，宣告百年虎尾糖廠正式開工製糖。
台糖表示，目前國內只剩善化和虎尾糖廠還在製糖，虎尾糖廠則是全台唯一保留五分車運蔗，製糖至明年4月1日結束，預計採收24.1萬公噸甘蔗，產製約2.1萬公噸二砂糖。製糖期間，飄散甜香，成為一年一度的季節風景，並躍上國際媒體，歡迎民眾把握機會體驗「糖都」風情，追拍五分車。
虎尾糖廠已118年歷史，為紀念當年日籍建廠社長騰山雷太及全體員工的艱辛，今天特舉行「騰山號」運蔗車揭牌首航，由台糖董事長吳明昌擔任「車長官」發號施令，首班「騰山號」載運大批甘蔗進廠。
吳明昌指出，虎尾糖廠製造多項歷驗證優質糖品，尤其風味絕佳的「三溫糖」行銷國際，今年更推出限量新品「黃金砂糖」，並以「蔗渣」作為汽電共生燃料，落實循環經濟，此外更陸續完成兩座東南亞最大的磚造酒精槽古蹟修復及鄰近新開發的虎尾潮園區，形塑「虎尾糖業文化體驗園區」，成為國內糖文化遊憩新亮點，歡迎國內外遊客來體驗不凡的糖都之旅。
