破解高溫魔咒！這農會創新技術保留米果酵素活性拚專利

雲林縣林內鄉盛產木瓜、稻米，農會結合兩項農特產，以創新覆蓋水果酵素技術，克服米果製作過程中會產生高溫破壞酵素的問題，開發新產品「酵素米果」，今發表上市，農會總幹事黃國洲表示，酵素米果保有原有酵素活性及米果營養，是國內罕見新技術，已向經濟部智慧財產局申請相關技術專利。

林內鄉農會今發表新品「酵素米果」，農會理事長徐秀珠、立委張嘉郡、縣府農業處企劃行銷科長柳昆宏等人都到場共襄盛舉，農會也邀成功國小學生試吃酵素米果、體驗米果料理DIY。

林內鄉位於濁水溪流域，生產的木瓜及稻米聞名全台，全台10顆木瓜有3顆出自林內，黃國洲表示，木瓜富含木瓜酵素，有助促進消化，去年他起心動念，欲結合在地最優勢的兩項農產品木瓜及白米推出米果產品。

但米果製作過程會產生高溫，酵素在45℃就會受到嚴重的破壞，失去活性，經過多次試驗，研發出創新覆蓋水果酵素技術，透過精準比例結合水果酵素，讓酵素穩定附著在米果外層，米果不僅維持口感香氣，還保有原有的酵素活性及營養，農會已向經濟部智慧財產局申請相關技術專利，若通過將是農會第一項技術專利。

酵素米果結合在地生產的木瓜、履歷白米、鳳梨等作物，推出黑糖玫瑰鹽、木瓜牛奶、桂花鳳梨、黑糖巧克力等口味，今年10月農會舉辦木瓜節活動時搶先亮相，當時提供與會民眾試吃，沒想到頗受好評，馬上有民眾找上門想購買。

黃國洲表示，酵素米果含有多種水果酵素，可協助分解食物營養並增進吸收，加上以在地優質稻米製成，保留米粒天然的醣類、植物性蛋白及膳食纖維，產品經SGS重金屬檢驗皆符合食安規定，上市後將在農會、網路商城、各大農會超市及團購網等平台販售。