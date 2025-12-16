快訊

不去日本改去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：窮遊變扶貧 像是流放寧古塔

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

不去日本去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：像是流放寧古塔

聽新聞
0:00 / 0:00

破解高溫魔咒！這農會創新技術保留米果酵素活性拚專利

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣林內鄉盛產木瓜、稻米，農會結合兩項農特產，以創新覆蓋水果酵素技術，開發新產品「酵素米果」，今發表上市，立委張嘉郡（前排左三）在現場準備合照時忍不住一口接一口試吃。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉盛產木瓜、稻米，農會結合兩項農特產，以創新覆蓋水果酵素技術，開發新產品「酵素米果」，今發表上市，立委張嘉郡（前排左三）在現場準備合照時忍不住一口接一口試吃。記者陳雅玲／攝影

雲林縣林內鄉盛產木瓜、稻米，農會結合兩項農特產，以創新覆蓋水果酵素技術，克服米果製作過程中會產生高溫破壞酵素的問題，開發新產品「酵素米果」，今發表上市，農會總幹事黃國洲表示，酵素米果保有原有酵素活性及米果營養，是國內罕見新技術，已向經濟部智慧財產局申請相關技術專利。

林內鄉農會今發表新品「酵素米果」，農會理事長徐秀珠、立委張嘉郡、縣府農業處企劃行銷科長柳昆宏等人都到場共襄盛舉，農會也邀成功國小學生試吃酵素米果、體驗米果料理DIY。

林內鄉位於濁水溪流域，生產的木瓜及稻米聞名全台，全台10顆木瓜有3顆出自林內，黃國洲表示，木瓜富含木瓜酵素，有助促進消化，去年他起心動念，欲結合在地最優勢的兩項農產品木瓜及白米推出米果產品。

但米果製作過程會產生高溫，酵素在45℃就會受到嚴重的破壞，失去活性，經過多次試驗，研發出創新覆蓋水果酵素技術，透過精準比例結合水果酵素，讓酵素穩定附著在米果外層，米果不僅維持口感香氣，還保有原有的酵素活性及營養，農會已向經濟部智慧財產局申請相關技術專利，若通過將是農會第一項技術專利。

酵素米果結合在地生產的木瓜、履歷白米、鳳梨等作物，推出黑糖玫瑰鹽、木瓜牛奶、桂花鳳梨、黑糖巧克力等口味，今年10月農會舉辦木瓜節活動時搶先亮相，當時提供與會民眾試吃，沒想到頗受好評，馬上有民眾找上門想購買。

黃國洲表示，酵素米果含有多種水果酵素，可協助分解食物營養並增進吸收，加上以在地優質稻米製成，保留米粒天然的醣類、植物性蛋白及膳食纖維，產品經SGS重金屬檢驗皆符合食安規定，上市後將在農會、網路商城、各大農會超市及團購網等平台販售。

立委張嘉郡對林內農會新品「酵素米果」讚不絕口，現場忍不住一口接一口，她表示，近年各農會的產品在消費市場頗受消費者信賴，酵素米果不僅能品嘗到在地農產的風味，也是林內農業創新的象徵，背後更代表農會推動品牌升級的努力。

雲林縣林內鄉盛產木瓜、稻米，農會結合兩項農特產，以創新覆蓋水果酵素技術，克服米果製作過程中會產生高溫破壞酵素的問題，開發新產品「酵素米果」，今發表上市。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉盛產木瓜、稻米，農會結合兩項農特產，以創新覆蓋水果酵素技術，克服米果製作過程中會產生高溫破壞酵素的問題，開發新產品「酵素米果」，今發表上市。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉盛產木瓜、稻米，農會結合兩項農特產，以創新覆蓋水果酵素技術，克服米果製作過程中會產生高溫破壞酵素的問題，開發新產品「酵素米果」，今發表上市，現場小朋友開心試吃。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉盛產木瓜、稻米，農會結合兩項農特產，以創新覆蓋水果酵素技術，克服米果製作過程中會產生高溫破壞酵素的問題，開發新產品「酵素米果」，今發表上市，現場小朋友開心試吃。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉盛產木瓜、稻米，農會結合兩項農特產，以創新覆蓋水果酵素技術，克服米果製作過程中會產生高溫破壞酵素的問題，開發新產品「酵素米果」，今發表上市。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉盛產木瓜、稻米，農會結合兩項農特產，以創新覆蓋水果酵素技術，克服米果製作過程中會產生高溫破壞酵素的問題，開發新產品「酵素米果」，今發表上市。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉盛產木瓜、稻米，農會結合兩項農特產，以創新覆蓋水果酵素技術，克服米果製作過程中會產生高溫破壞酵素的問題，開發新產品「酵素米果」，今發表上市。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉盛產木瓜、稻米，農會結合兩項農特產，以創新覆蓋水果酵素技術，克服米果製作過程中會產生高溫破壞酵素的問題，開發新產品「酵素米果」，今發表上市。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉盛產木瓜、稻米，農會結合兩項農特產，以創新覆蓋水果酵素技術，克服米果製作過程中會產生高溫破壞酵素的問題，開發新產品「酵素米果」，今發表上市。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉盛產木瓜、稻米，農會結合兩項農特產，以創新覆蓋水果酵素技術，克服米果製作過程中會產生高溫破壞酵素的問題，開發新產品「酵素米果」，今發表上市。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉盛產木瓜、稻米，農會結合兩項農特產，以創新覆蓋水果酵素技術，克服米果製作過程中會產生高溫破壞酵素的問題，開發新產品「酵素米果」，今發表上市。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉盛產木瓜、稻米，農會結合兩項農特產，以創新覆蓋水果酵素技術，克服米果製作過程中會產生高溫破壞酵素的問題，開發新產品「酵素米果」，今發表上市。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉盛產木瓜、稻米，農會結合兩項農特產，以創新覆蓋水果酵素技術，克服米果製作過程中會產生高溫破壞酵素的問題，開發新產品「酵素米果」，今發表上市。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉盛產木瓜、稻米，農會結合兩項農特產，以創新覆蓋水果酵素技術，克服米果製作過程中會產生高溫破壞酵素的問題，開發新產品「酵素米果」，今發表上市。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉盛產木瓜、稻米，農會結合兩項農特產，以創新覆蓋水果酵素技術，克服米果製作過程中會產生高溫破壞酵素的問題，開發新產品「酵素米果」，今發表上市。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉盛產木瓜、稻米，農會結合兩項農特產，以創新覆蓋水果酵素技術，克服米果製作過程中會產生高溫破壞酵素的問題，開發新產品「酵素米果」，今發表上市。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉盛產木瓜、稻米，農會結合兩項農特產，以創新覆蓋水果酵素技術，開發新產品「酵素米果」，今發表上市，總幹事黃國洲分享如何克服米果製作過程中會產生高溫破壞酵素的問題。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉盛產木瓜、稻米，農會結合兩項農特產，以創新覆蓋水果酵素技術，開發新產品「酵素米果」，今發表上市，總幹事黃國洲分享如何克服米果製作過程中會產生高溫破壞酵素的問題。記者陳雅玲／攝影

酵素 農會 水果

延伸閱讀

阮經天穩交小20歲白富美！打破戀情見光死魔咒「人肉快遞」寵女友

馬太鞍堰塞湖災害慰助金發逾4千戶 受理至12/19

苗栗大湖草莓季登場 農會推全新相關商品

AI詐騙假影片盜用阿里山農會販售藍莓乾 農會報警勿上當

相關新聞

台南鐵路地下化「公園道」提前啟動 消弭6處陸橋、地下道

台南鐵路地下化預計明年底第1階段通車，市府今天說明地下化後「公園道」規畫，將斥資約60億元闢建約6公里公園道，文資遺構移...

影／虎尾糖廠開工 象徵建廠精神「騰山號」小火車首航

國內唯一保留運蔗小火車的虎尾糖廠今天開工，今年氣候佳雨水足，原料甘蔗豐收24.1萬公噸，比去年多1.5萬公噸，至明年4月...

破解高溫魔咒！這農會創新技術保留米果酵素活性拚專利

雲林縣林內鄉盛產木瓜、稻米，農會結合兩項農特產，以創新覆蓋水果酵素技術，克服米果製作過程中會產生高溫破壞酵素的問題，開發...

基層社區動員孳清奏效 台南登革熱今年僅3例本土病例

台南市今年一度出現3例本土登革熱病例，好在迅速控制並未擴散，顯示防疫策略與社區動員發揮成效，南市衛生局今也舉辦登革熱防疫...

台南烏樹林大火災後關懷 新營醫院提供15名消防員免費高壓氧治療

台南後壁烏樹林暫置場11月底發生大火，火勢延燒10多天，現場燃燒物種類複雜，且濃煙持續時間長，許多第一線消防員長時間曝露...

最美山林燈節台南龍崎光節空山祭 25日耶誕節點燈開展

被譽為全台最美山林燈節的台南龍崎光節—空山祭，今年以「山林呼喚」為主題，活動25日起點燈展開，市長黃偉哲今為活動暖身宣傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。