基層社區動員孳清奏效 台南登革熱今年僅3例本土病例

台南市今年一度出現3例本土登革熱病例，好在迅速控制並未擴散，顯示防疫策略與社區動員發揮成效，南市衛生局今也舉辦登革熱防疫團體頒獎典禮，表揚防疫志工與校園團體的付出，衛生局強調，時序雖已入冬，但防疫不能鬆懈，呼籲市民應持續落實「巡、倒、清、刷」。

衛福部常務次長莊人祥今出席表揚活動時，肯定台南建置定點醫師診所主動通報疑似病例外，更結合國衛院分析病媒蚊指數與風險監測，及早掌握社區潛在疫情，有效降低病毒傳播風險。

衛生局表示，登革熱防治中心特訂定登革熱防疫動員獎勵計畫，全市各區里已成立417隊防疫志工隊，截至11月動員超過22萬人次，清除15萬多個積水容器，透過孳生源清除、病媒蚊密度調查與衛教宣導，全面強化社區防線，同時也評選出15組防疫志工隊及10組校園防疫績優團體。