台南烏樹林大火災後關懷 新營醫院提供15名消防員免費高壓氧治療
台南後壁烏樹林暫置場11月底發生大火，火勢延燒10多天，現場燃燒物種類複雜，且濃煙持續時間長，許多第一線消防員長時間曝露在高濃度一氧化碳環境，就怕健康受影響，衛福部新營醫院為關懷救災人員，提供15名免費高壓氧治療名額，幫助第一線人員加速身體復原。
第一救災救護大隊長邱國禎表示，感謝新營醫院院長莊毓民在災後主動啟動醫療支援機制，提供具體且完善的醫療協助，15名免費高壓氧治療名額將讓各基層分隊出勤頻繁人員使用，大隊也會持續落實人員健康追蹤與醫療轉介，確保每位出勤人員都能獲得妥善照顧與安全保障。
新營醫院說明，在消防救災行動中，隊員長時間曝露在濃煙及有害氣體，極易造成呼吸系統不適及組織缺氧，治療時將先透過抽血檢驗一氧化碳血紅素濃度作為診斷依據，而高壓氧治療能有效提高血液中溶解氧含量，促進組織修復與減輕炎症反應，加速體力與精神恢復，降低職業災害風險。
新營醫院也提到，此次也提供專屬門診管道，參與救災者若出現頭痛、暈眩、疲倦等症狀，或對健康有所疑慮，都可前往胸腔內科醫師汪政德門診，或每周三、周五下午神經內科院長莊毓民門診進行專業評估。
莊毓民表示，救難人員不畏艱險，在悶燒多天的現場來回奔波，為社會帶來希望和安全，醫院有責任提供最好的醫療照護，這次免費高壓氧治療及支援系統，是對救災英雄的一點心意與回饋，也希望第一線人員有充足身心保障，繼續守護社會安寧。
南市消防局指出，救災任務風險高、勞累大，此次高壓氧治療與一氧化碳血紅素（COHb）濃度檢測機制的即時提供，對消防人員健康防護具有實質助益，也為日後類似大量暴露事件建立良好醫療支援模式，對此表達高度感謝。
