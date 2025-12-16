最美山林燈節台南龍崎光節空山祭 25日耶誕節點燈開展

被譽為全台最美山林燈節的台南龍崎光節—空山祭，今年以「山林呼喚」為主題，活動25日起點燈展開，市長黃偉哲今為活動暖身宣傳，希望讓越來越多遊客認識龍崎，也讓更多人愛上這片山城。

黃偉哲表示，空山祭自2019年開辦以來，已成為台南冬季重要的文化品牌，每屆策展人都傾注心力，運用龍崎獨特的山勢地景，展現堊地地貌與山林生態特色，打造兼具創意與美感的作品，空山祭活動不僅獲得肯定，更為人口僅有3000人的龍崎帶來大批觀光客與商機。

他也提到，未來市府將持續優化展期與內容，結合龍崎產業特色，像是竹炭故事館、農會特產等推出更多活動，讓更多民眾看見龍崎的美與文化，同時提供藝術家展示創作的平台，讓空山祭持續發光發熱，吸引更多遊客前往體驗並再度造訪。

文化局說明，空山祭以虎形山公園為主要展場，依循園區高低起伏的地勢鋪陳展線，今年除特別邀集國內外藝術家打造14組結合地景、聲光、AI與互動科技的裝置作品外，夜光步道也全面升級，採用懸掛式光環降低光害並提供清楚引導，營造層次分明的夜間漫遊體驗。

另外，交通服務方面，今年在既有文衡殿往返虎形山展區的接駁基礎上，首度增設「關廟線接駁車」，串連山西宮與關廟轉運站，並在連續5個周六提供3時段往返班次，方便民眾以公共運輸輕鬆前往展區。