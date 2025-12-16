快訊

12月4G、5G便宜資費懶人包／5G 399元搶市！不限速吃到飽方案比4G划算

工程師年薪300萬生活卻像荒野求生…只能吃超商？重劃區真實入住後的落差感

小紅書之亂：如何抵禦資安侵擾與「數位威權」？

聽新聞
0:00 / 0:00

最美山林燈節台南龍崎光節空山祭 25日耶誕節點燈開展

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南龍崎光節—空山祭以光影引導觀眾探索，讓民眾在漫步中體驗光影變化與沉浸式藝術氛圍。圖／南市文化局提供
台南龍崎光節—空山祭以光影引導觀眾探索，讓民眾在漫步中體驗光影變化與沉浸式藝術氛圍。圖／南市文化局提供

被譽為全台最美山林燈節的台南龍崎光節—空山祭，今年以「山林呼喚」為主題，活動25日起點燈展開，市長黃偉哲今為活動暖身宣傳，希望讓越來越多遊客認識龍崎，也讓更多人愛上這片山城。

黃偉哲表示，空山祭自2019年開辦以來，已成為台南冬季重要的文化品牌，每屆策展人都傾注心力，運用龍崎獨特的山勢地景，展現堊地地貌與山林生態特色，打造兼具創意與美感的作品，空山祭活動不僅獲得肯定，更為人口僅有3000人的龍崎帶來大批觀光客與商機。

他也提到，未來市府將持續優化展期與內容，結合龍崎產業特色，像是竹炭故事館、農會特產等推出更多活動，讓更多民眾看見龍崎的美與文化，同時提供藝術家展示創作的平台，讓空山祭持續發光發熱，吸引更多遊客前往體驗並再度造訪。

文化局說明，空山祭以虎形山公園為主要展場，依循園區高低起伏的地勢鋪陳展線，今年除特別邀集國內外藝術家打造14組結合地景、聲光、AI與互動科技的裝置作品外，夜光步道也全面升級，採用懸掛式光環降低光害並提供清楚引導，營造層次分明的夜間漫遊體驗。

另外，交通服務方面，今年在既有文衡殿往返虎形山展區的接駁基礎上，首度增設「關廟線接駁車」，串連山西宮與關廟轉運站，並在連續5個周六提供3時段往返班次，方便民眾以公共運輸輕鬆前往展區。

文化局強調，空山祭不僅是一場藝術展演，更是市府推動地方文化與區域發展的重要平台，未來將持續以空山祭為文化據點，透過藝術創作與民眾參與，今年活動從25日起至明年3月1日止，誠摯邀請民眾在歲末年初走訪龍崎，感受屬於台南的溫柔夜色。

台南龍崎光節—空山祭以山林地景為舞台，燈光、聲音與藝術裝置交織，呈現冬季夜晚獨有的靜謐。圖／南市文化局提供
台南龍崎光節—空山祭以山林地景為舞台，燈光、聲音與藝術裝置交織，呈現冬季夜晚獨有的靜謐。圖／南市文化局提供
被譽為全台最美山林燈節的台南龍崎光節—空山祭，今年以「山林呼喚」為主題，活動25日起點燈展開，市長黃偉哲（右3）今為活動暖身宣傳，希望讓越來越多遊客認識龍崎，也讓更多人愛上這片山城。記者萬于甄／攝影
被譽為全台最美山林燈節的台南龍崎光節—空山祭，今年以「山林呼喚」為主題，活動25日起點燈展開，市長黃偉哲（右3）今為活動暖身宣傳，希望讓越來越多遊客認識龍崎，也讓更多人愛上這片山城。記者萬于甄／攝影

台南 文化局 藝術家

延伸閱讀

台南龍崎光節空山祭 14組作品妝點冬夜山林

行政院不副署財劃法修正案 黃偉哲：給予支持與肯定

黃偉哲支持閣揆不副署財劃法 最終可由民意裁判

台南跨年演唱會第2波卡司強 韓團STAYC首來台跨年

相關新聞

最美山林燈節台南龍崎光節空山祭 25日耶誕節點燈開展

被譽為全台最美山林燈節的台南龍崎光節—空山祭，今年以「山林呼喚」為主題，活動25日起點燈展開，市長黃偉哲今為活動暖身宣傳...

影／鳥害來襲全面升級 嘉義縣新港鄉冬季農田上演「人鳥大戰2.0」

冬季嘉義縣農村，正上演一場看不見硝煙、卻日日消耗農民心力的「人鳥大戰2.0」。新港鄉縣道157線周邊農田，日本株式會社與...

雲林1番鴨場確診禽流感 撲殺5267隻

雲林縣動植物防疫所日前執行例行監控，在元長鄉1番鴨場檢測到H5N1亞型高病原性禽流感，昨天撲殺5267隻番鴨，並督導業者...

不滿子女「被迫」退伍...嘉縣沿海遍掛抗議白布條 空軍：無不公

嘉義縣東石鄉近日在多處沿海道路、橋梁欄杆上，陸續出現多幅未署名白布條，上頭寫「空軍軍紀不彰」、「長官難辭其咎」、「正義何...

嘉市城市博覽會開幕3天破55萬人次 明晚「寶島一村」返鄉公演　

全台最早建城的城市嘉義市，迎來建城321年重要里程碑，「320+1 嘉市城市博覽會」12日盛大開幕，以城市為舞台、以時間...

廣角鏡／台南好young 歌手大集結

邁入第7年的「台南好young」20日辦耶誕演唱會、27日辦南瀛草地音樂會，及31日壓軸登場的跨年晚會，皆免費入場，市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。