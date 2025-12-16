雲林1番鴨場確診禽流感 撲殺5267隻

雲林縣動植物防疫所日前執行例行監控，在元長鄉1番鴨場檢測到H5N1亞型高病原性禽流感，昨天撲殺5267隻番鴨，並督導業者完成場區清潔及消毒，方圓1公里內的16場家禽進行監控。

根據雲林縣動植物防疫所統計，雲林縣從今年1月至今確診及撲殺禽流感禽場案例共8場，其中此次番鴨場為入冬以來首例。

雲林縣動植物防疫所長廖培志今天說，防疫所每年都會執行270場例行監控，14日到元長鄉1番鴨場進行採檢，檢測到H5N1亞型高病原性禽流感，但番鴨並未出現異常死亡等症狀。

防疫所人員昨天依規定撲殺5267隻鴨（16週齡），並督導業者完成場區清潔及消毒工作，同時案場周邊1公里內的16間家禽場列管，近日將會進行採樣。

廖培志表示，此案為雲林縣入冬後第1起禽流感案例，為防範禽流感疫情，針對家禽飼養密集區域、疫情發生高風險區域、與鄰縣交界重大路口及候鳥棲息的海口與濕地等地方，採不間斷、連續性加強環境消毒作業，以降低空氣中病毒濃度。

此外，禽農務必提高警覺，落實門禁管制管理工作，並加強人員、車輛、運輸載具等進出清潔及消毒作業，防範疫病造成產業重大損失。