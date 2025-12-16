快訊

雲林1番鴨場確診禽流感 撲殺5267隻

中央社／ 雲林縣16日電

雲林縣動植物防疫所日前執行例行監控，在元長鄉1番鴨場檢測到H5N1亞型高病原性禽流感，昨天撲殺5267隻番鴨，並督導業者完成場區清潔及消毒，方圓1公里內的16場家禽進行監控。

根據雲林縣動植物防疫所統計，雲林縣從今年1月至今確診及撲殺禽流感禽場案例共8場，其中此次番鴨場為入冬以來首例。

雲林縣動植物防疫所長廖培志今天說，防疫所每年都會執行270場例行監控，14日到元長鄉1番鴨場進行採檢，檢測到H5N1亞型高病原性禽流感，但番鴨並未出現異常死亡等症狀。

防疫所人員昨天依規定撲殺5267隻鴨（16週齡），並督導業者完成場區清潔及消毒工作，同時案場周邊1公里內的16間家禽場列管，近日將會進行採樣。

廖培志表示，此案為雲林縣入冬後第1起禽流感案例，為防範禽流感疫情，針對家禽飼養密集區域、疫情發生高風險區域、與鄰縣交界重大路口及候鳥棲息的海口與濕地等地方，採不間斷、連續性加強環境消毒作業，以降低空氣中病毒濃度。

此外，禽農務必提高警覺，落實門禁管制管理工作，並加強人員、車輛、運輸載具等進出清潔及消毒作業，防範疫病造成產業重大損失。

禽流感 雲林 監控

相關新聞

影／鳥害來襲全面升級 嘉義縣新港鄉冬季農田上演「人鳥大戰2.0」

冬季嘉義縣農村，正上演一場看不見硝煙、卻日日消耗農民心力的「人鳥大戰2.0」。新港鄉縣道157線周邊農田，日本株式會社與...

不滿子女「被迫」退伍...嘉縣沿海遍掛抗議白布條 空軍：無不公

嘉義縣東石鄉近日在多處沿海道路、橋梁欄杆上，陸續出現多幅未署名白布條，上頭寫「空軍軍紀不彰」、「長官難辭其咎」、「正義何...

嘉市城市博覽會開幕3天破55萬人次 明晚「寶島一村」返鄉公演　

全台最早建城的城市嘉義市，迎來建城321年重要里程碑，「320+1 嘉市城市博覽會」12日盛大開幕，以城市為舞台、以時間...

廣角鏡／台南好young 歌手大集結

邁入第7年的「台南好young」20日辦耶誕演唱會、27日辦南瀛草地音樂會，及31日壓軸登場的跨年晚會，皆免費入場，市長...

接收南美館2館不養人 中央遭批

原台南市美術館2館將升格為「台南國家美術館」，3月掛牌成立籌備處，議員指出，中央無償接手南美館2館建築及停車場，卻拒絕概...

