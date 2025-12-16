快訊

影／鳥害來襲全面升級 嘉義縣新港鄉冬季農田上演「人鳥大戰2.0」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
冬季嘉義縣農村，正上演一場看不見硝煙、卻日日消耗農民心力的「人鳥大戰2.0」。新港鄉縣道157線周邊農田，日本株式會社與在地農民契作向日葵、洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草、一串紅等高經濟價值花卉正值盛開期，引來大批麻雀鳥群大軍壓境，啄食花卉種籽，讓農民叫苦連天。

嘉縣府農業處前處長林良懋走訪農田，目睹這場升級版人鳥對抗。他回憶，去年看到老農敲鑼驅鳥，但鳥類「見怪不怪」，聲音嚇阻逐漸失效；今年農民全面升級防線，不僅架起黃色防鳥網、拉設編織繩製造聲響，甚至手持煙火田間點放，火光與聲響交錯，宛如「低空交叉火網」防禦戰線，場面震撼。

然而，這些手段多半是農民自掏腰包、土法煉鋼。林良懋感慨指出，目前政府並未針對驅鳥工具提供實質補助，農機展雖曾展示驅鳥炮、雷射驅鳥槍等科技設備，但價格高昂，實際成效有限，難普及。農民只能不斷變換花樣，從稻草人、懸掛CD片、插旗幟、放汽笛，到設立老鷹標誌、全面架網，能用的方法幾乎都試過。

在烈日下辛苦耕作，卻得與聰明的鳥群鬥智，讓農民滿腹無奈。有農民向林良懋林詢問，是否能補助煙火作驅鳥工具。林良懋坦言，這些與日本契作花卉種子，經濟價值遠高於一般稻作，一旦受損，對農民衝擊極大，但制度面支援仍顯不足。

對此，嘉義大學生物資源學系副教授許富雄分析，人鳥衝突在各國都存在，驅鳥方式大致分為物理與非物理2類，科技手段成本高，使用不慎可能破壞生態平衡。過去中國曾大規模驅趕麻雀，反而導致蝗蟲肆虐；歐洲採取綠籬、輪耕與生態管理方式，在保護作物與維護鳥類之間取得平衡，值得台灣借鏡。

