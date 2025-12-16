不滿子女「被迫」退伍...嘉縣沿海遍掛抗議白布條 空軍：無不公

嘉義縣東石鄉近日在多處沿海道路、橋梁欄杆上，陸續出現多幅未署名白布條，上頭寫「空軍軍紀不彰」、「長官難辭其咎」、「正義何在」、「改革軍中文化、杜絕霸凌」、「國防部徹查毋枉毋縱」等強烈字句，引發用路人與鄉民側目，卻因內容未交代具體事件，讓外界一頭霧水。

警方獲報前往了解，訪查得知，懸掛布條是東石鄉蔡姓鄉民，因其一對子女同在空軍嘉義水上基地服志願役，近期即將退伍，家長不滿軍方處理方式，認為形同「逼退」，才以掛布條方式表達抗議。據了解，蔡姓鄉民共懸掛近9幅布條，分布在港口村等顯眼地點。

空軍嘉義基地政戰部說，相關事件發生在2年前。這對蔡姓兄妹在聯隊擔任地勤任務，哥哥下士、妹妹士兵。哥哥服役期間因自行摔傷長期請假，請假次數多，影響考績，經評估後未獲同意續服志願役，依規定本月底前退役；妹妹服役期間也因請假考績，未能續留部隊。

家長認為軍方處置不公，質疑人事與升遷遭差別對待，指控涉及霸凌，除掛抗議布條，也向立委陳情。對此，空軍政戰部指出，兄妹均已循軍中申訴管道逐級反映，相關案件經空軍司令部及國防部調查，也向立委說明，全案依人事法規辦理，未如家長指控霸凌或軍紀不彰問題。

至於未署名抗議布條，警方與軍方研議後，認定屬於不明來源的宣傳物，將依規定視為廢棄物清理；軍方表示，對布條不實內容已交法務單位研究，是否涉及侮辱公署罪。多名東石鄉民表示，近來看到沿路掛滿抗議布條相當納悶，因未標明事件原委，容易引發誤解，希望相關爭議透過制度管道釐清，避免影響地方觀感。