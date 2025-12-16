嘉市城市博覽會開幕3天破55萬人次 明晚「寶島一村」返鄉公演　

全台最早建城的城市嘉義市，迎來建城321年重要里程碑，「320+1 嘉市城市博覽會」12日盛大開幕，以城市為舞台、以時間為軸線，串聯歷史記憶與未來想像。活動開幕前3天湧入超過55萬人次，展現驚人吸引力，獲得民眾熱烈回響。

開幕典禮場面罕見盛大，嘉市長黃敏惠攜手中台灣縣市長，共同完成象徵「木都嘉義」木屋拼圖啟動儀式，宣告博覽會登場。嘉市博會以「共享城市、宜居城市、摩登城市」三大策展主軸，全面展開城市文化、生活美學與未來想像。12日晚間開幕大秀「嘉義進行曲：時間列車」掀起高潮，許富凱、方宥心、舒米恩、鐵獅玉玲瓏、美秀集團、王彩樺接力登台，震撼演出點燃全場熱情。13、14日「嘉義大舞台」卡司輪番上陣，橫跨世代與曲風，吸引大批樂迷湧入。

精彩活動不止於此，明天17日晚間推出舞台劇「寶島一村」，年度壓軸盛事第33屆嘉市國際管樂節，19日起熱鬧登場，與城市博覽會相互呼應。20日踩街活動集結48支國內、7支海外團隊，來自義大利、日本、韓國、香港等地的表演隊伍首度訪嘉，讓城市街頭化身國際舞台；晚間大型音樂會則邀請范曉萱、黃宣與100%樂團同台演出，預料再掀人潮高峰。

博覽會期間，「嘉義大市」市集匯聚在地品牌、手作職人與特色美食，重現老城生活風景；親子族群在氣球、泡泡球、街頭表演與繪本說故事中，感受嘉義的友善與溫度。中央噴水池圓環的「幸福嘉義」互動裝置，讓民眾透過光影留言向城市祝福；「嘉私選物」則從自然、人文與城市三面向，精選45件代表嘉義宜居精神的故事與物件，人氣咖啡與造型雞蛋糕成為打卡焦點。