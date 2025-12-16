聽新聞
法官「兼職律師」 法評會建議免職

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

台南地方法院前法官施志遠曾多次領愛心便當，還當街嗆警，在職期間提供梁姓律師法律意見、代撰書狀，甚至提供案件當事人法律諮詢、收取費用，遭台南地院移送評鑑。法官評鑑委員會決議報由司法院移送職務法庭審理，並建議免除法官職務，不得再任用為公務員。

施志遠被爆2020年每周至一家海產店領取免費愛心便當，2022年因妻子違規改裝機車頭燈被警方開單，到場與警察當街理論，被批「耍官威」；施2023年3月1日離職轉任律師至今。

法評會指出，施志遠2022年11月至2023年2月期間，在10件刑事、民事或行政訴訟案件中，提供梁姓律師法律意見、代為撰寫書狀，或轉介案件賺取報酬，又或提供當事人法律諮詢、預先收取委任律師費用等。

施志遠向法評會表示，和梁是國中同學，當時因不當言行被媒體報導、函送法評會、職務評定為不良好，萌生轉任律師念頭，才和梁討論工作內容。當初便宜行事，才會提供案件審理經驗。

施指出，離職前10天還在開庭、宣判，沒有因要離職和律師合作，或兼職律師、拓展業務，會提供梁建議，單純是基於朋友關係，他也否認代為撰狀，只是基於朋友情誼提供法律意見。

法評會認為施志遠違反法官法、法官倫理規範等，情節重大，本案若僅作成剝奪或減少退休金及退養金、罰款、申誡等，無異容認在職法官若有違規執行律師業務牟利，僅需受較輕處分即可離職改任律師，司法公信力將嚴重受損，審酌後決議報司法院移送職務法庭審理，建議免除法官職務，不得再任用為公務員，以昭警惕。

