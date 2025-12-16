接收南美館2館不養人 中央遭批

原台南市美術館2館將升格為「台南國家美術館」，3月掛牌成立籌備處，議員指出，中央無償接手南美館2館建築及停車場，卻拒絕概括承受現有編制人員，「只要資產、不養人事」，市府仍須負擔高達5、6千萬人事費，應與中央重新談判。

南市府回應，相關規畫並非臨時起意，且文化部今年實際補助南美館約2800萬元經費，「這並非口頭承諾，而是已到位的中央支持」，後續可望隨南美館正式運作，在典藏、研究、修復及策展等面向，中央投入地方持續擴大，整體效益可期。

據了解，市府文化局去年度補助南美館1億多元，今年編列補助預算仍需要8千萬元，補助內容包含人事、典藏修復、出版展覽等費用。南市議會臨時會昨審議文化局及相關單位預算時，許多議員針對南美館2館被中央接手後，市府財政負擔依舊沉重，感到相當不合理。

市議員蔡育輝指出，中央無償撥用接收南美館2館，卻拒絕概括承受現有編制人員，並留下1館給地方經營，但南美館1館跟2館的面積跟營運方面不成比例，即便市府每年可減少約2千萬元經費，仍須自行負擔高達5、6千萬元人事費用，且1館空間狹窄，根本難以容納現有5、60名員工與近600名志工，「中央此舉是好的收走、壞的留給市府」。

針對文化局編列南美館相關補助預算案，市議會昨決議將預算案延後審議，要求市府與中央重新談判，人事費用一併移轉。

南市府指出，原南美館2館關營運改由中央承擔，市府每年可減少逾5千萬元固定支出。至於議員也關心原南美館2館年收益2千萬元的停車場，隨同場館交由中央使用，市府說明，停車場屬於整體場館營運一環，撥用後須與營運權責一併處理。