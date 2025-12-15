台南跨年演唱會第2波卡司強 韓團STAYC首來台跨年

快訊

中央社／ 台南15日電

台南市政府今天公布「2026台南好young」跨年活動第2波卡司，包括韓國女團STAYC首度來台跨年，還有重量級搖滾天團「八三夭」，以及金獎歌姬「9m88」今年唯一跨年演出。

市長黃偉哲今天出席2026台南耶誕跨年系列活動記者會致詞表示，此次全部參演名單橫跨國內外，皆為實力派藝人，屢獲獎項肯定，並在社群平台擁有亮眼人氣；其中，韓國新人男團ALL（H）OURS今年曾協助行銷台南芒果，因此特別邀請他們到台南跨年演出。

黃偉哲表示，活動集結來自台灣及韓國、日本、香港等地高人氣卡司，在有限經費下打造高規格演出，提供市民與遊客優質視聽饗宴，邀請全國民眾到台南迎接新年，並安排深度旅遊。

記者會現場邀請到台南女兒李竺芯出席，她不僅榮獲金曲獎最佳台語女歌手等大獎，並曾受邀於總統就職國宴及金馬獎頒獎典禮獻唱。

李竺芯表示，首次跨年舞台就獻給家鄉台南，並首度公開即將重新編曲發行的歌曲「巷仔內的台南」，希望透過音樂呈現台南獨特韻味，邀請更多民眾走進台南，感受城市魅力。

台南市政府今天公布演出卡司中，包含韓國新生代女團STAYC把首度來台跨年獻給台南，還有來自日本的鈴木愛理以清新甜美形象，以及穩健唱功深受粉絲喜愛。

台南市政府指出，「2026台南好young」耶誕跨年系列3場親子場已完成，接下來3場精采演唱會陸續登場，分別是20日永華市政中心西側廣場「搖滾耶誕演唱會」、27日新營南瀛綠都心公園「南瀛草地音樂會」、31日永華市政中心西側廣場「跨年晚會」，民眾可提前規劃遊程。

