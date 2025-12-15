快訊

老宅延壽熱爆嘉市 說明會擠進500人、南部首場關注破表

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
內政部於嘉義市產業創新研發中心舉行南部地區首場「老宅延壽計畫說明會」，現場民眾踴躍參與，座無虛席，顯見地方對老屋改善與居住安全的高度關注。記者李宗祐／攝影
內政部「50億元老宅延壽計畫」嘉義市說明會今天下午在嘉義市產業創新研發中心登場，現場人潮爆滿，原本可容納300人的會場擠進超過500名民眾，還有不少民眾因座位不足無法入場，甚至吸引台中、雲林等外縣市民眾專程前來參與，顯示市民對老屋修繕補助政策高度關注。此次說明會也是全國第4場、南部首場。

說明會由內政部次長董建宏、國土管理署署長吳興修率領團隊，偕同嘉義市政府相關單位向民眾說明政策內容與申請方式。會中提問踴躍，民眾關切議題涵蓋是否可搭配其他裝修補助、自負額比例、老屋所有人中途辭世的處理方式、修繕契約是否有範本、違建或加蓋建築是否具備申請資格、整修後是否影響房屋稅、施工中能否申請，以及一樓出租是否符合資格等，反映民眾對實務細節與實際影響的高度重視。

吳興修回應，未辦理保存登記、身分不明確的建築無法申請補助，必須先取得合法建築身分；原則上僅限公寓式老屋可申請電梯補助。未來將提供修繕契約範本，若涉及使用執照或建築法規問題，建議委請建築師協助，同時務必簽訂契約、列明細項，以符合法規並減少後續爭議。補助修繕不會影響房屋稅。補助僅針對老屋修繕本身，至於繼承、土地持分等私權糾紛，需由所有權人自行處理。

立委王美惠表示，嘉義市平均屋齡高達36.21年，30年以上老屋達8萬6587戶，占全市住宅比例77.67%，老屋問題相當迫切。她向內政部積極爭取，促成嘉義市優先辦理說明會，使市民能及早掌握資訊、提前準備，也讓嘉義成為繼台北、新北之後，全國第4場、南部首場辦理的城市。

計畫預計3年內協助全台約500至600棟屋齡30年以上老屋進行修繕，不少市民擔心動作太慢、名額被其他縣市搶走，今天爆滿的人潮正顯示民眾對老屋補助的高度期待。

王美惠說明，補助對象為30年以上合法建築物，涵蓋公共空間及私人室內修繕，包括結構安全評估、公共管線更新、屋頂防水、無障礙設施等，住戶也可加選室內管線改善方案；每棟公共空間最高補助960萬元、每戶室內最高補助30萬元，可有效減輕修繕負擔、提升居住安全。

王美惠表示，補助申請受理至2027年12月31日止，呼籲有需求的市民把握機會，善用政策資源，讓老屋延壽、居住更安全安心。

內政部「50億元老宅延壽計畫」嘉義市說明會今天下午在嘉義市產業創新研發中心登場。記者李宗祐／攝影
擠不進會場的民眾聚集在補助計畫看板前討論，工作人員協助說明。記者李宗祐／攝影
立委王美惠（左）、國土管理署署長吳興修（左二）向民眾說明補助項目內容及申請程序。記者李宗祐／攝影
說明會會場擠進超過500名民眾，民眾踴躍舉手提問。記者李宗祐／攝影
立委王美惠呼籲有需求的市民把握機會，善用政策資源，讓老屋延壽、居住更安全安心。記者李宗祐／攝影
國土管理署署長吳興修（左）對於民眾提問一一說明、解釋。記者李宗祐／攝影
老屋 建築師 嘉義

