雲林創設二手物轉轉屋成效佳 環保局增設7個接收站

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣創設「不用品循環館」（轉轉屋）受理民眾捐贈二手物品，再轉介讓需要的民眾循環使用，讓物盡其用，資源永續，即日起再增設7處接收站。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣不用品循環館（轉轉屋）今年6月運作，開館短短半年獲熱烈回響，獲捐贈上千件玩具、家用品等不用品及二手物，其中超過700件找到新主人，物盡其用，讓愛循環永續，成效看得見，為擴大推廣，環保局即日起增設7個接收站，方便民眾就近捐出二手物，讓更多物品循環善用。

新增7個接收站包括斗六市4站，斗南鎮、北港鎮及莿桐鄉各1站，各站將於每周三上午10時至12時受理捐贈，民眾可依各站的允收類別提供不用品，工作人員將彙整後，展示供選取或贈送給有需要的社福機構、弱勢團體。

7個接收站地址及接收物品類別如下，斗六二手玩具屋不用品接收站接收類別：嬰幼兒玩具類。斗六市中正路191號（原公正派出所）。斗六市九老爺朝龍宮接收站：嬰幼兒餐具類、嬰幼兒玩具類、收納包袋類、文具類。斗六市久安里久安路311號。斗六市樂活社區接收站：嬰幼兒餐具類、嬰幼兒玩具類、親子圖書類、收納包袋類、文具類。斗六市文生路18-5號（雲林縣樂活社區推展協會）。斗六市雲林縣政大藝文學會接收站：嬰幼兒餐具類、文具類。斗六市內環路353號。

斗南鎮新光接收站：嬰幼兒餐具類、嬰幼兒玩具類、鞋襪類、收納包袋類。斗南鎮光明路11號（斗南鎮新光社區發展協會）。雲林縣心生活發展協會接收站：嬰幼兒餐具類、親子書籍類、收納包袋類、文具類。北港鎮文星路107號1樓。莿桐鄉饒平國小接收站：親子書籍類、文具類、收納包袋類。莿桐鄉饒平路1號。

不用品循環館（轉轉屋）是雲林環保局推動「2030一般廢棄物全循環」的政策指標，也是全國首創以「不用品」為名設置的縣市級循環館，透過7個接收站啟用，達到資源永續循環再利用的目標，歡迎民眾善加利用，讓不用品變得更有用。

