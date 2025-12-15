台南2機關獲政府服務獎 盼便民落實於日常

國家發展委員會第8屆政府服務獎今天頒獎，台南市政府交通局「救護優先，智慧暢行」專案與民政局「眾神之都的氣質轉型─優質廟會‧市民共好」獲獎，市府希望便民落實日常。

頒獎典禮於台北市舉行，代表台南市長黃偉哲率隊前往領獎的南市府副秘書長徐健麟告訴中央社記者，市府團隊以跨域創新思維推動便民措施，透過政府服務獎機制不斷檢視與精進，獲獎展現市府創新治理成果，激勵團隊持續以行動回應市民期待。

根據南市府研究發展考核委員會資料，「救護優先，智慧暢行」專案首創「點對點模組控制」技術，將車路聯網導入智慧號誌控制，降低用路人行車風險，爭取傷病患黃金搶救時間，更是救護人員行車安全貼心利器，獲數位創新加值獎項肯定。

研考會說，「眾神之都的氣質轉型─優質廟會‧市民共好」首創廟會輔導標準作業流程，促成百餘宮廟簽自律公約，推動環境保護3部曲，及宮廟博物館、雙語友善與文化創意推廣等，讓宗教文化兼顧信仰與生活，展現台南特色創新治理，獲社會創新共融獎項肯定。

研考會表示，市府將持續輔導各機關創造前瞻服務，善用公私協力與在地資源，讓「便民」落實於市民日常，成為可供借鏡的全國標竿，讓好政策能在城市各角落實踐與被看見。