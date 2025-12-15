快訊

台南前議長郭信良遭依廢清法追加起訴 郭信良：從政至今坦蕩蕩

公布反制措施 陸外交部：堅決反對岩崎茂出任台灣行政院政務顧問

憲政首例！卓榮泰拍板「不副署財劃法」：停止惡法對國家的傷害

雲林「韓團」來了 2025耶誕慶典斗六熱鬧登場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
為迎接歲末年終，雲林縣政府再度攜手雲林福氣教會與韓國大地教會，邀請韓國知名舞蹈名師、K-POP及管樂老師，將於12月20日舉辦「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」，今透過記者會宣布啟動耶誕慶典。記者陳雅玲／攝影
為迎接歲末年終，雲林縣政府再度攜手雲林福氣教會與韓國大地教會，邀請韓國知名舞蹈名師、K-POP及管樂老師，將於12月20日舉辦「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」，今透過記者會宣布啟動耶誕慶典。記者陳雅玲／攝影

為迎接歲末年終，雲林縣政府再度攜手雲林福氣教會與韓國大地教會，邀請韓國知名舞蹈名師、K-POP及管樂老師，將於12月20日舉辦「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」，縣長張麗善今與斗六市長林聖爵、雲林福氣教會創會牧師劉良義、主任牧師曾星富、韓國大地教會牧師鄭雄圭、斗南長老教會牧師歐又如等人共同宣告今年耶誕慶典啟動。

「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」活動將於12月20日在斗六膨鼠森林公園及雲林科技大學雲泰表演廳登場，牧師劉良義表示，今年特別邀請到韓國金美來、昔藝彬兩位知名舞蹈名師、K-POP及管樂老師參與演出。韓國大地教會牧師鄭雄圭則透露，預計將有70多位韓國弟兄姊妹再度跨海來到雲林，共同投入市集與晚會活動，將雲林打造為充滿祝福與希望的耶誕城市。

張麗善表示，雲林縣以文化多元、國際交流為城市發展重要方向，縣府、斗六市公所與雲林福氣教會、韓國大地教會已連續三年合辦耶誕慶典，在音樂、舞蹈、美食與市集互動中展現雲林的熱情與包容，也讓國際友人深入認識雲林之美，延續跨國情誼，今年活動規模再升級，內容更加豐富。

林聖爵指出，城市耶誕慶典已成為斗六年度指標活動，不僅提升城市能見度，也帶動觀光與商圈發展，讓斗六展現更多元的國際節慶風貌，歡迎大小朋友共襄盛舉。

民政處長蕭德恕指出，12月20日下午1時至4時，斗六膨鼠森林公園將推出耶誕市集，結合多國美食、韓國文化體驗、互動遊戲與戶外演出；晚間7時至9時30分於雲泰表演廳舉辦耶誕音樂會，邀請韓國音樂家宋松樹及音樂劇女主角金秀領銜，攜手台韓表演團隊同台演出，打造年末最具國際感的耶誕夜。

此外，12月25日斗南地區也將舉辦聖誕踩街、市集與星光音樂會，為雲林增添濃厚節慶氛圍。縣府邀請全國民眾12月走進雲林，在燈光與音樂中迎接溫馨耶誕。

為迎接歲末年終，雲林縣政府再度攜手雲林福氣教會與韓國大地教會，邀請韓國知名舞蹈名師、K-POP及管樂老師，將於12月20日舉辦「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」，今透過記者會宣布啟動耶誕慶典。記者陳雅玲／攝影
為迎接歲末年終，雲林縣政府再度攜手雲林福氣教會與韓國大地教會，邀請韓國知名舞蹈名師、K-POP及管樂老師，將於12月20日舉辦「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」，今透過記者會宣布啟動耶誕慶典。記者陳雅玲／攝影
為迎接歲末年終，雲林縣政府再度攜手雲林福氣教會與韓國大地教會，邀請韓國知名舞蹈名師、K-POP及管樂老師，將於12月20日舉辦「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」，今透過記者會宣布啟動耶誕慶典。記者陳雅玲／攝影
為迎接歲末年終，雲林縣政府再度攜手雲林福氣教會與韓國大地教會，邀請韓國知名舞蹈名師、K-POP及管樂老師，將於12月20日舉辦「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」，今透過記者會宣布啟動耶誕慶典。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府再度攜手雲林福氣教會與韓國大地教會，將於12月20日舉辦「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」，縣長張麗善（右二）、斗六市長林聖爵邀請大家到斗六感受充滿韓國風的耶誕活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府再度攜手雲林福氣教會與韓國大地教會，將於12月20日舉辦「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」，縣長張麗善（右二）、斗六市長林聖爵邀請大家到斗六感受充滿韓國風的耶誕活動。記者陳雅玲／攝影

雲林 韓國 音樂會

延伸閱讀

他打造「土庫醫師一條街」 已故醫師駱雲從獲雲林醫療奉獻獎

耶誕黃金周20日啟動 高雄13家百貨配合活動推心願放大卡

閃亮懷舊迎耶誕…KENZO毛茸茸小兔KALI超可愛 ARMANI實用又暖心

影／屏東整座城市一起過耶誕！ 萬金聖母聖殿耶誕點燈

相關新聞

雲林「韓團」來了 2025耶誕慶典斗六熱鬧登場

為迎接歲末年終，雲林縣政府再度攜手雲林福氣教會與韓國大地教會，邀請韓國知名舞蹈名師、K-POP及管樂老師，將於12月20...

斗南交流道旁逾7公頃地更名再推市地重劃 今逾半地主同意

雲林縣斗南鎮聖德（原大業）自辦市地重劃案在原案遭撤銷後更名重新推動，期間部分地主持反對意見，並質疑縣府作為，8月提起訴願...

2026台南好young跨年晚會卡司曝光 集結台港日韓歌手迎新年

粉絲應援準備好！台南市長黃偉哲今公布「2026台南好young」跨年晚會完整卡司，集結台灣、日本、韓國及香港等多組歌手藝...

嘉市行人安全再升級 王美惠率內政委員會爭取逾億元改善經費

為全面提升嘉義市行人安全與友善步行環境，立委王美惠今天率領立法院內政委員會，邀集內政部、國土管理署等中央相關單位官員，實...

南美館2館移撥 地方財政壓力未解 議員批：中央只要資產、不養人事

原台南市美術館2館升格為「台南國家美術館」，聚焦近現代台灣美術研究與典藏，今年3月掛牌成立籌備處，然而，中央無償接手南美...

果樹不敵猴子 嘉縣議員提避孕藥止猴災

嘉義縣議會今天召開臨時會，縣議員莊峻傑關切山區台灣獼猴危害農作問題，建議縣府可以投放如避孕藥人道方式控制獼猴生育數量，從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。