雲林「韓團」來了 2025耶誕慶典斗六熱鬧登場
為迎接歲末年終，雲林縣政府再度攜手雲林福氣教會與韓國大地教會，邀請韓國知名舞蹈名師、K-POP及管樂老師，將於12月20日舉辦「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」，縣長張麗善今與斗六市長林聖爵、雲林福氣教會創會牧師劉良義、主任牧師曾星富、韓國大地教會牧師鄭雄圭、斗南長老教會牧師歐又如等人共同宣告今年耶誕慶典啟動。
「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」活動將於12月20日在斗六膨鼠森林公園及雲林科技大學雲泰表演廳登場，牧師劉良義表示，今年特別邀請到韓國金美來、昔藝彬兩位知名舞蹈名師、K-POP及管樂老師參與演出。韓國大地教會牧師鄭雄圭則透露，預計將有70多位韓國弟兄姊妹再度跨海來到雲林，共同投入市集與晚會活動，將雲林打造為充滿祝福與希望的耶誕城市。
張麗善表示，雲林縣以文化多元、國際交流為城市發展重要方向，縣府、斗六市公所與雲林福氣教會、韓國大地教會已連續三年合辦耶誕慶典，在音樂、舞蹈、美食與市集互動中展現雲林的熱情與包容，也讓國際友人深入認識雲林之美，延續跨國情誼，今年活動規模再升級，內容更加豐富。
林聖爵指出，城市耶誕慶典已成為斗六年度指標活動，不僅提升城市能見度，也帶動觀光與商圈發展，讓斗六展現更多元的國際節慶風貌，歡迎大小朋友共襄盛舉。
民政處長蕭德恕指出，12月20日下午1時至4時，斗六膨鼠森林公園將推出耶誕市集，結合多國美食、韓國文化體驗、互動遊戲與戶外演出；晚間7時至9時30分於雲泰表演廳舉辦耶誕音樂會，邀請韓國音樂家宋松樹及音樂劇女主角金秀領銜，攜手台韓表演團隊同台演出，打造年末最具國際感的耶誕夜。
此外，12月25日斗南地區也將舉辦聖誕踩街、市集與星光音樂會，為雲林增添濃厚節慶氛圍。縣府邀請全國民眾12月走進雲林，在燈光與音樂中迎接溫馨耶誕。
