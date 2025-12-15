「2025台南牛仔沖沖滾」美味登場

照片取自臺南市政府

「2025牛仔沖沖滾—國產牛肉暨鮮乳行銷活動」14日在善化啤酒廠熱鬧登場，濃醇鮮乳與現切溫體牛肉香氣四溢，吸引上千名民眾共襄盛舉。現場集結多家牛肉湯名店與豐富畜產市集，讓民眾一邊品嚐臺南特色美食，一邊享受結合農產、文化與歡樂的週末盛典。

臺南市長黃偉哲表示，牛仔沖沖滾活動具有深厚歷史意義，從早期善化啤酒節延伸發展為結合善化牛肉湯的特色活動，感謝中央長期支持臺南推動農產品行銷與外銷。台南擁有完善的肉品市場體系，能讓新鮮溫體牛肉在最短時間內送達店家，再由專業師傅依肉質紋理細心切片，搭配滾燙高湯現沖，呈現最道地、最鮮甜的臺南牛肉湯風味，誠摯邀請大家來臺南吃牛肉、喝牛肉湯，也順道品味啤酒，感受臺南獨有的飲食魅力。

農業局指出，此次活動邀請阿裕、鴻牛、和味及蠻牛4家知名清燙牛肉湯店家到場，使用自家秘方高湯現沖牛肉湯，在微涼氣候中為市民端上「吃在嘴裡、暖在心裡」的台南美味。「Moo Moo市集」集結多元畜產品，還能參加消費滿額戳戳樂，憑手氣帶走多項好禮。

