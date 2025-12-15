2026台南好young跨年晚會卡司曝光 集結台港日韓歌手迎新年

粉絲應援準備好！台南市長黃偉哲今公布「2026台南好young」跨年晚會完整卡司，集結台灣、日本、韓國及香港等多組歌手藝人，其中，被韓媒譽為「全能型偶像」的韓團STAYC，把首次來台跨年獻給台南，邀請全台粉絲共襄盛舉。

黃偉哲表示，「台南好young」系列活動邁入第7年，每年自12月起陸續登場，今年市府在有限經費下力求高人氣與高品質兼具，期盼透過多國卡司，吸引外縣市及海外粉絲來台南追星、旅遊，帶動城市觀光與經濟效益。

今年跨年卡司陣容堅強，包含搖滾天團八三夭、超人氣樂團理想混蛋、金曲百變歌姬9m88、金曲樂團麋先生、金鐘主持炎亞綸，以及甫奪金曲獎最佳台語女歌手的台南女兒李竺芯；海外藝人方面，除STAYC外，還有韓國新人男團ALL（H）OURS、日本全能天后鈴木愛理及香港新生代男星魏浚笙等，共同打造國際級跨年舞台。