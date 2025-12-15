快訊

台南前議長郭信良遭依廢清法追加起訴 郭信良：從政至今坦蕩蕩

公布反制措施 陸外交部：堅決反對岩崎茂出任台灣行政院政務顧問

憲政首例！卓榮泰拍板「不副署財劃法」：停止惡法對國家的傷害

聽新聞
0:00 / 0:00

2026台南好young跨年晚會卡司曝光 集結台港日韓歌手迎新年

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左四）今公布「2026台南好young」跨年晚會完整卡司，集結台港日韓多組藝人歌手，精彩可期，邀請全台粉絲屆時共襄盛舉。記者萬于甄／攝影
台南市長黃偉哲（左四）今公布「2026台南好young」跨年晚會完整卡司，集結台港日韓多組藝人歌手，精彩可期，邀請全台粉絲屆時共襄盛舉。記者萬于甄／攝影

粉絲應援準備好！台南市長黃偉哲今公布「2026台南好young」跨年晚會完整卡司，集結台灣、日本、韓國及香港等多組歌手藝人，其中，被韓媒譽為「全能型偶像」的韓團STAYC，把首次來台跨年獻給台南，邀請全台粉絲共襄盛舉。

黃偉哲表示，「台南好young」系列活動邁入第7年，每年自12月起陸續登場，今年市府在有限經費下力求高人氣與高品質兼具，期盼透過多國卡司，吸引外縣市及海外粉絲來台南追星、旅遊，帶動城市觀光與經濟效益。

今年跨年卡司陣容堅強，包含搖滾天團八三夭、超人氣樂團理想混蛋、金曲百變歌姬9m88、金曲樂團麋先生、金鐘主持炎亞綸，以及甫奪金曲獎最佳台語女歌手的台南女兒李竺芯；海外藝人方面，除STAYC外，還有韓國新人男團ALL（H）OURS、日本全能天后鈴木愛理及香港新生代男星魏浚笙等，共同打造國際級跨年舞台。

南市府說明，「台南好young」系列活動接續登場包含搖滾耶誕演唱會、南瀛草地音樂會及壓軸跨年晚會，其中，20日在永華市政中心西側廣場舉辦的搖滾耶誕演唱會，由籃籃及李多慧攜手主持，也歡迎粉絲提早規畫行程，在音樂與節慶氛圍中迎接耶誕及新年。

2026台南好young耶誕跨年系列活動，今由市長黃偉哲（左）及金曲獎最佳台語女歌手李竺芯（右），一起曝光跨年晚會卡司。記者萬于甄／攝影
2026台南好young耶誕跨年系列活動，今由市長黃偉哲（左）及金曲獎最佳台語女歌手李竺芯（右），一起曝光跨年晚會卡司。記者萬于甄／攝影

跨年晚會 粉絲

延伸閱讀

台南農水路經費恐受財劃法修正影響 黃偉哲籲中央重視地方需求

台南耶誕季開跑 河樂廣場燈海璀璨、山上水道花園博物館花季添景

2026台南好young壓軸親子場東區時代公園登場

台南市消防局長李明峯閃辭 市府說原因黃偉哲已准辭即日生效

相關新聞

雲林「韓團」來了 2025耶誕慶典斗六熱鬧登場

為迎接歲末年終，雲林縣政府再度攜手雲林福氣教會與韓國大地教會，邀請韓國知名舞蹈名師、K-POP及管樂老師，將於12月20...

斗南交流道旁逾7公頃地更名再推市地重劃 今逾半地主同意

雲林縣斗南鎮聖德（原大業）自辦市地重劃案在原案遭撤銷後更名重新推動，期間部分地主持反對意見，並質疑縣府作為，8月提起訴願...

2026台南好young跨年晚會卡司曝光 集結台港日韓歌手迎新年

粉絲應援準備好！台南市長黃偉哲今公布「2026台南好young」跨年晚會完整卡司，集結台灣、日本、韓國及香港等多組歌手藝...

嘉市行人安全再升級 王美惠率內政委員會爭取逾億元改善經費

為全面提升嘉義市行人安全與友善步行環境，立委王美惠今天率領立法院內政委員會，邀集內政部、國土管理署等中央相關單位官員，實...

南美館2館移撥 地方財政壓力未解 議員批：中央只要資產、不養人事

原台南市美術館2館升格為「台南國家美術館」，聚焦近現代台灣美術研究與典藏，今年3月掛牌成立籌備處，然而，中央無償接手南美...

果樹不敵猴子 嘉縣議員提避孕藥止猴災

嘉義縣議會今天召開臨時會，縣議員莊峻傑關切山區台灣獼猴危害農作問題，建議縣府可以投放如避孕藥人道方式控制獼猴生育數量，從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。