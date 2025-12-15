斗南交流道旁逾7公頃地更名再推市地重劃 今逾半地主同意
雲林縣斗南鎮聖德（原大業）自辦市地重劃案在原案遭撤銷後更名重新推動，期間部分地主持反對意見，並質疑縣府作為，8月提起訴願被內政部駁回。重劃會本月13日表決計畫書草案，逾6成地主同意，縣府地政處今表示，受理過程皆依法行政，後續將召開聽證會，蒐集利害關係人意見，經合議審議後決定是否實施。目前縣內約有6處市地重劃案進行中。
雲林縣斗南鎮聖德自辦市地重劃案位於高速公路斗南交流道西北側，面積為7.8058公頃。該案前身是「斗南鎮大業自辦市地重劃區」，因辦理過程中有灌人頭之虞，部分地主向法院提起訴訟及向監察院陳情，2024年10月依法解散。
今年部分地主申請成立「雲林縣斗南鎮聖德自辦市地重劃區籌備會」，6月底獲縣府核准，有地主不服該行政處分，8月提起訴願，內政部11月24日訴願決定駁回，後向民代陳情，並質疑該案解散不久即更名重來，縣府恐有失職疑慮。
針對部分地主質疑，雲林縣地政處長葉永星表示，受理本案過程中，皆秉持依法行政之原則，反對地主先前曾向內政部提起訴願被駁回足以證之，部分地主曲解，嚴重與事實不符。該案市地重劃開發期程已由內政部核定至2026年2月14日止，縣府依法不得無故拒絕受理民眾申請自辦市地重劃業務。
地政處土地開發科長邱冠維表示，聖德自辦市地重劃案本月13日召開會員大會，有陳情人關心開發工程費用、地主權益等問題，另有少數地主仍反對開發，縣府要求開發商仔細說明回應，並一一分析開發的優缺點，後經表決計畫書草案，同意人數為95人，占全體會員61.69%，同意總面積占全區71.58%。
縣府會在收到會議記錄備查，待重劃會向縣府申請核准實施市地重劃，擇期召開聽證會，讓所有利害關係人充分表達意見，並透過合議制審議，確認是否實施。邱冠維表示，雲林縣目前除斗南鎮聖德自辦市地重劃案，另有斗南大同、斗六中華、斗南文安、莿桐和平、斗六雲科大東側（原學仔營）及斗南聖德等共6處市地重劃案辦理中。
