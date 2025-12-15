快訊

台南前議長郭信良遭依廢清法追加起訴 郭信良：從政至今坦蕩蕩

公布反制措施 陸外交部：堅決反對岩崎茂出任台灣行政院政務顧問

憲政首例！卓榮泰拍板「不副署財劃法」：停止惡法對國家的傷害

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市行人安全再升級 王美惠率內政委員會爭取逾億元改善經費

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
立委王美惠（左）今天率領立法院內政委員會，邀集內政部、國土管理署等中央相關單位官員，實地前往嘉義市多處重要路段及校園周邊進行考察。圖／王美惠服務處提供
立委王美惠（左）今天率領立法院內政委員會，邀集內政部、國土管理署等中央相關單位官員，實地前往嘉義市多處重要路段及校園周邊進行考察。圖／王美惠服務處提供

為全面提升嘉義行人安全與友善步行環境，立委王美惠今天率領立法院內政委員會，邀集內政部、國土管理署等中央相關單位官員，實地前往嘉義市多處重要路段及校園周邊進行考察，針對學童通學步道、人行道與易肇事路口改善工程進行現勘與討論，整體爭取經費約1億8000萬元，中央已允諾補助超過1億元，展現對嘉義市行人安全議題的高度支持。

王美惠表示，行人安全是城市最基本、也是最重要的公共建設，特別是校園周邊環境，更應優先改善。考察重點之一為志航國小周邊，現況因缺乏完善的家長接送臨時停等空間，車輛與行人動線交織，對學童通行安全造成潛在風險，需透過整體規畫加以改善，並同步增設夜間照明設備，確保上下學時段行人安全，相關經費約需800萬元。

考察行程也包括文化路噴水圓環至林森西路路段，該區為市區重要幹道，目前未設置完整人行道，行人多仰賴騎樓及中央廣場通行，行走空間有限。後續將規畫拓寬人行道，完善無障礙系統，全面提升步行品質，預估經費約8000萬元。隨後考察的民權路臨近住宅區，現況同樣缺乏人行道，完成規畫後可改善市區整體環境，提升道路安全與生活品質，所需經費約2400萬元；另針對嘉義市14處易肇事路口，也同步向中央爭取整體改善工程，經費需求約9000萬元。

今日考察行程中，中央部會由內政部次長董建宏及國土管理署署長吳興修出席。董建宏表示，交通安全是總統高度重視的施政重點，對於嘉義市在行人安全及交通改善上的實際需求，中央一定會全力支持，並將協助地方加速推動相關改善計畫。

董建宏也強調，相關改善工程在推動過程中，務必與地方居民充分說明與溝通，廣納民意，將居民意見納入整體規畫參考，以確保工程順利推動並符合地方實際需求。

內政部及國土管理署表示，嘉義市所提各項行人安全改善計畫具體可行，中央已原則同意補助超過1億元，後續將與市府密切合作，確保各項行人安全措施落實到位，營造更安全、友善的步行環境，讓市民行得更安心、更安全。

考察行程包括文化路噴水圓環至林森西路路段，後續將規畫拓寬人行道，完善無障礙系統，全面提升步行品質。圖／王美惠服務處提供
考察行程包括文化路噴水圓環至林森西路路段，後續將規畫拓寬人行道，完善無障礙系統，全面提升步行品質。圖／王美惠服務處提供
王美惠表示，行人安全是城市最基本、也是最重要的公共建設，特別是校園周邊環境，更應優先改善。圖／王美惠服務處提供
王美惠表示，行人安全是城市最基本、也是最重要的公共建設，特別是校園周邊環境，更應優先改善。圖／王美惠服務處提供
考察行程包括文化路噴水圓環至林森西路路段，後續將規畫拓寬人行道，完善無障礙系統，全面提升步行品質。圖／王美惠服務處提供
考察行程包括文化路噴水圓環至林森西路路段，後續將規畫拓寬人行道，完善無障礙系統，全面提升步行品質。圖／王美惠服務處提供

行人 人行道 嘉義

延伸閱讀

改善嘉市路口與人行道 立委王美惠向中央爭取經費

內政部全民安全指引屏東宣講 董建宏：是救命寶典

「小商人」不看好張啓楷選嘉市長 張啓楷親回留言21字

老宅延壽補助說明會登場 王美惠爭取嘉義市優先辦理

相關新聞

雲林「韓團」來了 2025耶誕慶典斗六熱鬧登場

為迎接歲末年終，雲林縣政府再度攜手雲林福氣教會與韓國大地教會，邀請韓國知名舞蹈名師、K-POP及管樂老師，將於12月20...

斗南交流道旁逾7公頃地更名再推市地重劃 今逾半地主同意

雲林縣斗南鎮聖德（原大業）自辦市地重劃案在原案遭撤銷後更名重新推動，期間部分地主持反對意見，並質疑縣府作為，8月提起訴願...

2026台南好young跨年晚會卡司曝光 集結台港日韓歌手迎新年

粉絲應援準備好！台南市長黃偉哲今公布「2026台南好young」跨年晚會完整卡司，集結台灣、日本、韓國及香港等多組歌手藝...

嘉市行人安全再升級 王美惠率內政委員會爭取逾億元改善經費

為全面提升嘉義市行人安全與友善步行環境，立委王美惠今天率領立法院內政委員會，邀集內政部、國土管理署等中央相關單位官員，實...

南美館2館移撥 地方財政壓力未解 議員批：中央只要資產、不養人事

原台南市美術館2館升格為「台南國家美術館」，聚焦近現代台灣美術研究與典藏，今年3月掛牌成立籌備處，然而，中央無償接手南美...

果樹不敵猴子 嘉縣議員提避孕藥止猴災

嘉義縣議會今天召開臨時會，縣議員莊峻傑關切山區台灣獼猴危害農作問題，建議縣府可以投放如避孕藥人道方式控制獼猴生育數量，從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。