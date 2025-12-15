嘉市行人安全再升級 王美惠率內政委員會爭取逾億元改善經費

為全面提升嘉義市行人安全與友善步行環境，立委王美惠今天率領立法院內政委員會，邀集內政部、國土管理署等中央相關單位官員，實地前往嘉義市多處重要路段及校園周邊進行考察，針對學童通學步道、人行道與易肇事路口改善工程進行現勘與討論，整體爭取經費約1億8000萬元，中央已允諾補助超過1億元，展現對嘉義市行人安全議題的高度支持。

王美惠表示，行人安全是城市最基本、也是最重要的公共建設，特別是校園周邊環境，更應優先改善。考察重點之一為志航國小周邊，現況因缺乏完善的家長接送臨時停等空間，車輛與行人動線交織，對學童通行安全造成潛在風險，需透過整體規畫加以改善，並同步增設夜間照明設備，確保上下學時段行人安全，相關經費約需800萬元。

考察行程也包括文化路噴水圓環至林森西路路段，該區為市區重要幹道，目前未設置完整人行道，行人多仰賴騎樓及中央廣場通行，行走空間有限。後續將規畫拓寬人行道，完善無障礙系統，全面提升步行品質，預估經費約8000萬元。隨後考察的民權路臨近住宅區，現況同樣缺乏人行道，完成規畫後可改善市區整體環境，提升道路安全與生活品質，所需經費約2400萬元；另針對嘉義市14處易肇事路口，也同步向中央爭取整體改善工程，經費需求約9000萬元。

今日考察行程中，中央部會由內政部次長董建宏及國土管理署署長吳興修出席。董建宏表示，交通安全是總統高度重視的施政重點，對於嘉義市在行人安全及交通改善上的實際需求，中央一定會全力支持，並將協助地方加速推動相關改善計畫。

董建宏也強調，相關改善工程在推動過程中，務必與地方居民充分說明與溝通，廣納民意，將居民意見納入整體規畫參考，以確保工程順利推動並符合地方實際需求。