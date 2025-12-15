南美館2館移撥 地方財政壓力未解 議員批：中央只要資產、不養人事

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
原台南市美術館2館升格為「台南國家美術館」，今年3月掛牌成立籌備處，預計明年度正式營運。圖／本報系資料照
台南美術館2館升格為「台南國家美術館」，聚焦近現代台灣美術研究與典藏，今年3月掛牌成立籌備處，然而，中央無償接手南美館2館建築及地下停車場，卻留下龐大人事費用，有議員痛批中央「只要資產、不養人事」，將導致市府財政負擔依舊沈重。

對此，台南市政府回應，相關規畫並非臨時起意，而是延續多年來市議會對台南文化發展方向的關注與建議，在市府與中央充分溝通、審慎評估下，逐步形成的重要文化政策。

台南市議會臨時會今審議文化局及相關附屬單位預算時，許多議員針對南美館2館被中央接手後，市府財政負擔竟依舊沈重，感到相當不合理；據了解，市府文化局去年度補助南美館1億多，今年編列補助預算仍需要8000萬，補助內容包含人事、典藏修復、出版展覽等費用。

市議員蔡育輝指出，中央無償撥用接收南美館2館，卻拒絕概括承受現有編制人員，並留下1館給地方經營，但南美館1館跟2館的面積跟營運方面不成比例，痛批中央「只要資產、不養人事」。

蔡育輝質疑，市府每年雖可減少約2千萬經費，但仍需自行負擔高達5、6千萬人事費用，且一館空間狹窄，根本難以容納現有5、60名員工與近600名志工，抨擊中央此舉是「好的收走、壞的留給市府」。

他表示，針對文化局編列南美館相關補助預算案，經市議會決議將預算案延後審議，要求市府與中央重新談判，主張人事費用應一併移轉，才能真正解決財政問題。

南市府指出，原南美館2館水電、設備維運、保全及公共安全等固定支出，皆由市府與南美館自行負擔，年度營運成本相當可觀，然而2館撥用文化部後，相關營運責任由中央承擔，市府每年可減少逾5000萬固定支出。

針對部分議員關心，原南美館2館年收益2000萬的停車場，隨同場館交由中央使用，市府說明，因停車場屬於整體場館營運一環，撥用後必須與營運權責一併處理，未來也透過制度化合作，引進更穩定、長遠的國家級文化資源。

南市府強調，文化部今年已實際補助南美館約2800萬經費，「這並非口頭承諾，而是已到位的中央支持」，後續可望隨台南國家美術館正式運作，相信在典藏、研究、修復及策展等面向，中央投入地方將持續擴大，整體效益可期，遠超單一停車場年度收益。

原台南市美術館2館升格為「台南國家美術館」，今年3月掛牌成立籌備處，然而中央無償接手南美館2館建築及地下停車場後，地方財政負擔壓力卻未解，市議員蔡育輝痛批中央「只要資產、不養人事」。記者萬于甄／攝影
台南 議員 美術館 文化局

