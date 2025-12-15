果樹不敵猴子 嘉縣議員提避孕藥止猴災

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
趕猴趕到像打仗，嘉縣議員提人道控管族群，農業處長許彰敏回應相關建議可帶回局處及建請上級農政單位納入討論。圖／翻攝畫面
趕猴趕到像打仗，嘉縣議員提人道控管族群，農業處長許彰敏回應相關建議可帶回局處及建請上級農政單位納入討論。圖／翻攝畫面

嘉義縣議會今天召開臨時會，縣議員莊峻傑關切山區台灣獼猴危害農作問題，建議縣府可以投放如避孕藥人道方式控制獼猴生育數量，從源頭減少族群，以減輕農損；對此，農業處長許彰敏回應，相關建議可帶回局處及建請上級農政單位納入討論，目前農業部也正研擬包括獵人大隊等多元因應作法，待具體方案出爐後再向農民說明。

莊峻傑指出，近期在山區常聽到宛如大炮聲的鞭炮聲，實際上是農民為了驅趕獼猴，不得不從一個山頭趕到另一個山頭，東邊趕到西邊，長時間奔波相當辛苦。他轉述農民反映，辛苦種植的果樹幾乎無法收成，即便政府補助燃放鞭炮驅猴，農作物仍持續受損，農民無奈感嘆「再怎麼種都沒用，不是被風災打壞，就是被猴子收走」。

莊峻傑說，控制台灣獼猴生育數量或許是較為人道且長遠的作法，例如在特定食物中投放藥物，讓獼猴節育，以降低族群繁殖速度。他指出，相關構想曾獲部分獸醫師認為具有可行性，若能推動，有助於減少獼猴數量，也能降低農民與獼猴間的衝突。

對此，許彰敏表示，獼猴問題長期困擾山區農民，縣府相當重視，對於以避孕藥物方式控制族群的建議，可建請上級機關納入整體研議。不過實務上仍需審慎評估，包括投放於何種食物、獼猴是否持續取食等問題，且相關作法目前仍在農業部討論中，待具體執行方式確定後，將再對外說明並與農民溝通。

猴子太會生釀災損，嘉縣議員莊峻傑在議會上拋出「避孕藥」解方。圖／翻攝畫面
猴子太會生釀災損，嘉縣議員莊峻傑在議會上拋出「避孕藥」解方。圖／翻攝畫面

