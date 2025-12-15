果樹不敵猴子 嘉縣議員提避孕藥止猴災

嘉義縣議會今天召開臨時會，縣議員莊峻傑關切山區台灣獼猴危害農作問題，建議縣府可以投放如避孕藥人道方式控制獼猴生育數量，從源頭減少族群，以減輕農損；對此，農業處長許彰敏回應，相關建議可帶回局處及建請上級農政單位納入討論，目前農業部也正研擬包括獵人大隊等多元因應作法，待具體方案出爐後再向農民說明。

莊峻傑指出，近期在山區常聽到宛如大炮聲的鞭炮聲，實際上是農民為了驅趕獼猴，不得不從一個山頭趕到另一個山頭，東邊趕到西邊，長時間奔波相當辛苦。他轉述農民反映，辛苦種植的果樹幾乎無法收成，即便政府補助燃放鞭炮驅猴，農作物仍持續受損，農民無奈感嘆「再怎麼種都沒用，不是被風災打壞，就是被猴子收走」。

莊峻傑說，控制台灣獼猴生育數量或許是較為人道且長遠的作法，例如在特定食物中投放藥物，讓獼猴節育，以降低族群繁殖速度。他指出，相關構想曾獲部分獸醫師認為具有可行性，若能推動，有助於減少獼猴數量，也能降低農民與獼猴間的衝突。