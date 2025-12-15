說故事大賽點亮想像力！天真孩子的故事裝上「防詐雷達」超有趣

為提升親子閱讀風氣，結合反詐騙教育向下扎根，雲林縣府文觀處舉辦「大家說故事大賽」。今年活動結合臺灣閱讀節「閱讀新視界，打開想像力」主題，首度將「反詐騙」元素融入說故事內容，讓孩子在舞台上發揮創意之餘，也學習辨識生活中常見的詐騙手法，每篇故事從孩子天真口中說出，特別有趣，賽場笑聲不斷，寓教於樂。

雲林縣響應臺灣閱讀節，「故事大賽」已成深受親子歡迎的年度閱讀活動。歷年來，不乏親子檔、師生團隊同台演出，今年則特別鼓勵參賽者以反詐騙為主題發想故事，透過角色扮演與情節鋪陳，讓防詐觀念更貼近孩子的生活經驗，也讓現場氣氛更加活潑熱鬧。

文觀處長陳璧君表示，閱讀是培養孩子思考力與判斷力的重要途徑，今年將反詐騙融入說故事比賽，希望孩子能在故事情境中，自然理解詐騙常見手法，並學會「停、看、聽」的自我保護原則，進而將防詐意識落實於日常。透過語言表達、肢體動作與創意演出，提升孩子的閱讀與表達能力，也強化生活素養。

幾位家長說，陪伴孩子準備比賽過程中，從共同討論劇情、設計道具及故事情節的鋪陳，一同學習防詐知識，孩子更能感知防詐的技巧和竅門，讓閱讀與防詐教育也可成為家庭親子互動的一環，讓大人在故事編排中，感觸到孩子的想像力，透過劇情編導，看見孩子分辨真話假話的的伶俐，總讓人有意外驚喜，連一旁聽到的爺爺和奶奶也不禁失笑，直誇現代孩子真聰明。

今年說故事比賽結合社會安全議題，每位小小說書人帶來的精彩演出，有的父子檔的相聲，唱作俱佳，有人還把爺爺和奶奶接到詐騙電話的無知和惶恐險些受騙的真實插曲融入故事，讓台下笑聲和掌聲此起彼落，生活故事寓教於樂深化閱讀內涵，讓反詐騙觀念從小建立，成為孩子一生受用的能力。

各組前三名依序如下，新住民民：「達達特工」曾建達、曾逞徽、鄒小燕、曾建澂；「樂在手創」陳立偉 、阮氏玄、陳羽萱、陳景禾、陳昱芳；「崇文國小」王博雅。

家庭組：「聽奶奶說故事」蔡玉錦、陳雯藝、胡芸榛、胡潔好、胡柚淇；「喵喵汪汪隊」黃心嫚、林子圓、林紓晴、張恬語、張馨語；「防詐超人」吳承翰、吳妍蓁、陳佳綾。