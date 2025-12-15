他打造「土庫醫師一條街」 已故醫師駱雲從獲雲林醫療奉獻獎

雲林縣醫療奉獻獎公布，今年首度頒發「醫德傳家典範獎」給已故醫師駱雲從。駱雲從自父親駱萬得醫師手上接手土庫萬得醫院，對弱勢患者照顧有加、不收診療費，醫院從不記帳，堅守「賺情不賺錢」信念，也影響當地許多學子紛紛從醫，多年來成就逾70名醫師，包含肺炎鏈球菌疫苗發明人謝嘉隆、清冠一號發明人蘇奕彰等人，更造就「土庫醫師一條街」美名。

雲林縣衛生局頒發醫療奉獻獎，表揚43名個人獎及10組團體獎得主，今年首度增設「醫德傳家典範獎」頒發給已故醫師駱雲從，由雙胞胎女兒駱芬美、駱芳美代為授獎，另「全人關懷典範獎」頒發給陳春菊女士。

駱萬得醫師1914年在土庫鎮中山路設立萬得醫院，有內科、小兒科、婦產科、外科手術室，1954年由二代駱雲從醫師接手，女兒駱芳美表示，父親將病人當成家人，醫院24小時服務，沒有休息時間，且不收弱勢患者的醫藥費，堅守「賺情不賺錢」信念，家中也為此不記帳。

土庫文史工作者謝暉宏表示，駱雲從與父親駱萬得醫師的醫德風範，影響很多當地學子立志當醫師，多年來成就土庫逾70名醫師，包含肺炎鏈球菌疫苗發明人謝嘉隆、清冠一號發明人蘇奕彰等人，都居住在土庫中山路上，也造就「土庫醫生一條街」美名。

駱芬美表示，父親生前的家訓是「不放棄」、「賺情不賺錢」，他雖已過世9年，仍有許多民眾惦念著他，家人傳承他的信念，將萬得醫院無償提供在地藝術家、文史工作者做為據點，希望持續將「賺情不賺錢」的理念傳承下去。

縣長張麗善表示，雲林醫療量能有限，幸而有眾多醫師、護理師、藥師、醫事人員、衛生所同仁與長照專業人員長年守護雲林鄉親，她與衛生局長曾春美致上最高敬意與感謝。

醫療奉獻獎獲獎名單如下:

醫療服務組：廖玲巧藥師、程佳芬護理師、蘇麗惠護理師、黃克章醫師、謝安頌牙醫師、張愛華醫師、張翠芬護理師、林居鋒物理治療師、黃偉烈醫師、施丞陽醫師、陳崇裕醫務特助、賴俊傑藥劑生、許逸生醫師、張三郎中醫師、黃瑞助醫師、梁怡鈴醫師、簡瑞騰醫師、陳昭芬臨床心理師。

防疫組：林美君護理師、胡美黛醫事檢驗師、王麗晴護理師、林綺英醫師、蔣冰然醫師、史百峯醫師。

預防保健組：昌育群醫師、沈淑華護理師、葉忻瑜醫師、李紫綺護理師、廖書毅職能治療師、莊靜芬護理師、郭秋茹護理師、賴美娟營養師。

公共衛生組：黃資森護理師、許新交藥師、李念偉醫師、陳志偉醫師、許峻肇牙醫師。

特殊貢獻組：何旭華醫師、謝月貞醫事檢驗師、杜宜儒護理師、張永昌醫師。