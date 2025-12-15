快訊

盲眼浪貓靠撿死魚度日 釣客出手相救「300天逆轉命運」重見光明

鴻璋茶行5年攬1800萬公部門標案 負責人：曾從事電腦業十餘年

無貓熊的日子將至 日本人：沒必要花鉅額公帑在「人質」身上

改善嘉市路口與人行道 立委王美惠向中央爭取經費

中央社／ 嘉義市15日電

為提升嘉義行人安全與友善步行環境，民進黨立委王美惠今天邀集內政部等中央相關單位，實地前往嘉義市多處重要路段與校園周邊進行考察，爭取經費改善學童通學步道、人行道及危險路口。

王美惠和內政部次長董建宏、國土管理署署長吳興修等人今天到志航國小、嘉義市文化路和民權路等處考察。

王美惠說，行人安全是城市最基本、也是最重要的公共建設之一，志航國小周邊環境因未妥善規劃家長接送的臨時停等空間，對學童與行人通行安全造成危險，亟需改善；同時也應增設夜間照明設備，以確保行人通行安全。

此外，嘉義市文化路（噴水圓環至林森西路）道路改善工程，該路段現況無人行道，僅有騎樓及中央廣場人行道，後續將規劃拓寬人行道，提升人行環境及無障礙系統。

至於民權路，臨住宅區現況未設置人行道，完成規劃後，將可改善市區整體環境，提升道路安全與品質，經費需求為2400萬元，並向內政部爭取嘉義市易肇事路口改善工程約14處。

王美惠表示，嘉義市是友善行人宜居的城市，中央與地方攜手合作，才能加速改善進程。此次考察各項改善計畫申請經費合計約新台幣1億8000萬元，今天獲內政部與國土署支持，允諾補助超過1億元。

董建宏強調，交通安全是總統高度重視的施政重點，對於嘉義市在行人安全及交通改善上的實際需求，中央一定會全力支持。同時提醒，相關改善工程在推動過程中，務必與地方居民充分說明與溝通，將居民的意見納入整體規劃參考，以確保工程順利推動並符合地方實際需求。

人行道 嘉義 行人

延伸閱讀

內政部全民安全指引屏東宣講 董建宏：是救命寶典

「小商人」不看好張啓楷選嘉市長 張啓楷親回留言21字

老宅延壽補助說明會登場 王美惠爭取嘉義市優先辦理

樹木園修復卡關…王美惠爭取經費 陳駿季應允加速復原

相關新聞

南美館2館移撥 地方財政壓力未解 議員批：中央只要資產、不養人事

原台南市美術館2館升格為「台南國家美術館」，聚焦近現代台灣美術研究與典藏，今年3月掛牌成立籌備處，然而，中央無償接手南美...

果樹不敵猴子 嘉縣議員提避孕藥止猴災

嘉義縣議會今天召開臨時會，縣議員莊峻傑關切山區台灣獼猴危害農作問題，建議縣府可以投放如避孕藥人道方式控制獼猴生育數量，從...

說故事大賽點亮想像力！天真孩子的故事裝上「防詐雷達」超有趣

為提升親子閱讀風氣，結合反詐騙教育向下扎根，雲林縣府文觀處舉辦「大家說故事大賽」。今年活動結合臺灣閱讀節「閱讀新視界，打...

他打造「土庫醫師一條街」 已故醫師駱雲從獲雲林醫療奉獻獎

雲林縣醫療奉獻獎公布，今年首度頒發「醫德傳家典範獎」給已故醫師駱雲從。駱雲從自父親駱萬得醫師手上接手土庫萬得醫院，對弱勢...

台南農水路經費恐受財劃法修正影響 黃偉哲籲中央重視地方需求

農水路是農業生產及農村發展不可或缺的建設，台南市政府今年自籌市預算2.5億挹注農地重劃農水路改善，市長黃偉哲今早視察學甲...

嘉縣多鄉鎮發紓困金 大林鎮專案補助竹筍、樂活金評估中

嘉義縣已有6個鄉鎮市陸續發放紓困或補助金，大林鎮則因應丹娜絲颱風及728豪雨，推出專案型紓困。竹筍產區災情嚴重，不僅今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。