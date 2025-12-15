快訊

行政院不副署在即 賴總統：確保憲政體制完整

好萊塢名導與妻子陳屍家中「身上有刀傷」 傳兇手是兒子

醫科之亂／師資荒解剖課找非專業來教 PGY被當廉價勞工

聽新聞
0:00 / 0:00

台南農水路經費恐受財劃法修正影響 黃偉哲籲中央重視地方需求

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
農水路是農業生產及農村發展不可或缺的建設，台南市長黃偉哲（左六）今早視察學甲區中洲農地重劃區緊急農水路改善成果，也呼籲中央應重視地方基層需求，持續投入補助農水路改善經費。圖／南市府提供
農水路是農業生產及農村發展不可或缺的建設，台南市長黃偉哲（左六）今早視察學甲區中洲農地重劃區緊急農水路改善成果，也呼籲中央應重視地方基層需求，持續投入補助農水路改善經費。圖／南市府提供

農水路是農業生產及農村發展不可或缺的建設，台南市政府今年自籌市預算2.5億挹注農地重劃農水路改善，市長黃偉哲今早視察學甲區中洲農地重劃區緊急農水路改善成果，也呼籲中央應重視地方基層需求，持續投入補助農水路改善經費。

南市府指出，市府近7年間投入農地重劃區農水路改善經費達35.53億元，其中包含中央補助緊急農水路、早期農水路改善等，另外非農地重劃區農漁水路改善經費達31.74億，合計挹注農漁水路改善經費共達67.27億，改善農路約達1743公里、水路226公里及漁路達147公里，改善總長度相當4.7條中山高速公路。

黃偉哲表示，農水路設施是農漁業經濟基石，更是農村生活環境的重要指標，台南農地重劃區高達500多個，需地方與中央共同努力投入，讓農民出入更安全，但明年度中央補助地方政府推動農地重劃區農水路經費受財劃法修正影響，恐大幅縮減，直接衝擊農業生產基礎建設。

他也呼籲，希望台南所有立委能協助爭取，自己明年是任內最後1年，會努力爭取更多的經費做好農水路建設，持續打造農村的高速公路。

地政局長陳淑美說明，學甲中洲農地重劃區農路改善工程內容，包含東西幹路一農路、東西四路、東西五路、南北幹路三之一及南北幹路三之二等，除改善前原路面破舊龜裂顛簸、雜草叢生外，同時劃設路側邊線及反光導標，加強夜間行車的安全性。

地政局強調，該區域周邊主要農作物盛產紅蔥頭、玉米、高粱、洋香瓜等農產，改善後農路可大幅提升農產品運輸效率，有效促進現代化農業發展，增加農民的收入和競爭力。

台南學甲中洲農地重劃區緊急農水路改善後路面平坦，用路寬達8公尺。圖／南市府提供
台南學甲中洲農地重劃區緊急農水路改善後路面平坦，用路寬達8公尺。圖／南市府提供

農地 重劃區 台南

延伸閱讀

台南耶誕季開跑 河樂廣場燈海璀璨、山上水道花園博物館花季添景

2026台南好young壓軸親子場東區時代公園登場

台南農業局攜業者行銷清燙牛肉湯 解析最佳部位

台南市消防局長李明峯閃辭 市府說原因黃偉哲已准辭即日生效

相關新聞

他打造「土庫醫師一條街」 已故醫師駱雲從獲雲林醫療奉獻獎

雲林縣醫療奉獻獎公布，今年首度頒發「醫德傳家典範獎」給已故醫師駱雲從。駱雲從自父親駱萬得醫師手上接手土庫萬得醫院，對弱勢...

台南農水路經費恐受財劃法修正影響 黃偉哲籲中央重視地方需求

農水路是農業生產及農村發展不可或缺的建設，台南市政府今年自籌市預算2.5億挹注農地重劃農水路改善，市長黃偉哲今早視察學甲...

嘉縣多鄉鎮發紓困金 大林鎮專案補助竹筍、樂活金評估中

嘉義縣已有6個鄉鎮市陸續發放紓困或補助金，大林鎮則因應丹娜絲颱風及728豪雨，推出專案型紓困。竹筍產區災情嚴重，不僅今年...

星期評論／讓遺址變城市亮點 而非工程負擔

嘉義近年重大建設從市區鐵路高架化、嘉科園區到台積電嘉義廠工程，挖土機向地底深入一層，百年乃至千年歷史也被拉到檯面，史前遺...

台南「巷仔Niau」部分遭撞傷

台南市政府10月辦「一起府城・打開大街」活動時打造7隻以府城古地名為題的「巷仔Niau」意象雕塑，分別放置在街道巷弄，不...

台南耶誕季開跑 河樂廣場燈海璀璨、山上水道花園博物館花季添景

台南近期各地耶誕樹紛紛點燈，在夜晚中綻放，其中，河樂廣場耶誕樹今晚點燈，觀旅局結合園遊會闖關遊戲活動、市集攤位及胖卡美食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。