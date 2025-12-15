台南農水路經費恐受財劃法修正影響 黃偉哲籲中央重視地方需求

農水路是農業生產及農村發展不可或缺的建設，台南市政府今年自籌市預算2.5億挹注農地重劃農水路改善，市長黃偉哲今早視察學甲區中洲農地重劃區緊急農水路改善成果，也呼籲中央應重視地方基層需求，持續投入補助農水路改善經費。

南市府指出，市府近7年間投入農地重劃區農水路改善經費達35.53億元，其中包含中央補助緊急農水路、早期農水路改善等，另外非農地重劃區農漁水路改善經費達31.74億，合計挹注農漁水路改善經費共達67.27億，改善農路約達1743公里、水路226公里及漁路達147公里，改善總長度相當4.7條中山高速公路。

黃偉哲表示，農水路設施是農漁業經濟基石，更是農村生活環境的重要指標，台南農地重劃區高達500多個，需地方與中央共同努力投入，讓農民出入更安全，但明年度中央補助地方政府推動農地重劃區農水路經費受財劃法修正影響，恐大幅縮減，直接衝擊農業生產基礎建設。

他也呼籲，希望台南所有立委能協助爭取，自己明年是任內最後1年，會努力爭取更多的經費做好農水路建設，持續打造農村的高速公路。

地政局長陳淑美說明，學甲中洲農地重劃區農路改善工程內容，包含東西幹路一農路、東西四路、東西五路、南北幹路三之一及南北幹路三之二等，除改善前原路面破舊龜裂顛簸、雜草叢生外，同時劃設路側邊線及反光導標，加強夜間行車的安全性。