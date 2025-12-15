快訊

嘉縣多鄉鎮發紓困金 大林鎮專案補助竹筍、樂活金評估中

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣已有6個鄉鎮市陸續發放紓困或補助金，大林鎮則因應丹娜絲颱風及728豪雨，推出專案型紓困。竹筍產區災情嚴重，不僅今年無筍可收，連明年產季也受影響，大林鎮率全國之先發放「韌性農業竹筍復耕紓困金」，協助筍農復耕。鎮長許有疆表示，研議規畫普發「樂活消費金」中，盼活絡內需經濟，朝雙普發方向提升鎮民幸福樂活指數。

今年夏季連續風災豪雨重創大林竹筍產區，竹園毀損率高達95%，不僅今年幾乎無筍可收，連明年產季也受到嚴重影響。由於竹筍屬多年生作物，需先恢復「母頭」才能重新生產，復耕期至少1年，導致筍農面臨長時間無收入的困境。對此，大林鎮公所決定發放每公頃2萬元的復耕紓困金，預估約1200名農民受惠，總金額約1400萬元，將於明年1月20日至23日依里別發放。

鎮長許有疆表示，大林是全國重要竹筍產區，產品不僅供應國內市場，也外銷海外，竹筍產業更與諸羅樹蛙棲地共生，象徵友善農業與生態保育。今年災情前所未有，鎮公所因此向中央反映，盼在特殊時期研議農損特別條例，同時以地方資源先行協助農民度過難關。

除農業專案紓困外，許有疆也透露，公所正研議規畫「樂活消費金」，以促進鎮內消費、活絡內需經濟，未來若順利推動，將與農業紓困形成「雙普發」方向，朝提升鎮民幸福與樂活指數目標前進。

嘉義縣目前發現金鄉鎮有義竹鄉5000元已完成發放，竹崎鄉5000元、太保市3000元、梅山鄉3000元、民雄鄉2000元、新港鄉3000元，已有6個鄉鎮市公所發錢。嘉義縣政府目前仍有長短債約44億元尚未償還，因此未規畫普發現金。

