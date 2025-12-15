聽新聞
台南「巷仔Niau」部分遭撞傷

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市文化局10月打造7隻府城古地名為題的「巷仔Niau」意象雕塑，其中設在鷲嶺的雕塑，古地名黃銅示意牌竟遭取走。圖／南市文化局提供
台南市文化局10月打造7隻府城古地名為題的「巷仔Niau」意象雕塑，其中設在鷲嶺的雕塑，古地名黃銅示意牌竟遭取走。圖／南市文化局提供

台南市政府10月辦「一起府城・打開大街」活動時打造7隻以府城古地名為題的「巷仔Niau」意象雕塑，分別放置在街道巷弄，不料部分遭碰撞損傷，設置在「鷲嶺」的巷仔Niau有1塊古地名黃銅示意牌更遭竊走；文化局呼籲民眾善待作品，也報案處理。

7隻巷仔Niau意象雕塑，分別放置在台南大西門、大井頭、鷲嶺、枋橋頭、山川台、龍泉井、大東門等地，文化局說明，初步盤點有損壞的分別為大井頭、鷲嶺的巷仔Niau，其中，設在大井頭的雕塑主體因不慎遭附近學生撞壞，學生當下嚇壞了、不知所措，不過其相當有責任，前往一旁派出所報案，經評估後須修復，但不會向學生求償。

至於設在鷲嶺的巷仔Niau意象雕塑雖主體並沒有損壞，古地名的黃銅示意牌竟遭取走而遺失，文化局發現後也趕緊報案；2座損壞、缺件的巷仔Niau意象雕塑後續也會啟動修復工作。

文化局表示，巷仔Niau是藝術家與地方共同協力完成的公共藝術，不僅造型討喜，更肩負傳遞城市記憶的重要角色，每一塊黃銅牌，皆代表著一段台南獨有的歷史語彙與空間記憶，呼籲以溫柔的方式對待這些作品，「愛貓，也愛牠們所在的街角」；而7隻巷仔Niau雕塑預計展到明年10月，若民眾發現雕塑受損或黃銅示意牌遺失，歡迎與文化局聯繫。

