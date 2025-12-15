星期評論／讓遺址變城市亮點 而非工程負擔

嘉義近年重大建設從市區鐵路高架化、嘉科園區到台積電嘉義廠工程，挖土機向地底深入一層，百年乃至千年歷史也被拉到檯面，史前遺址骨骸、清代聚落、日治鐵道紛紛出土，讓嘉義成為受矚目考古現場，但文資保存與建設如何齊頭並進？非容易的課題。

台灣並非首次面臨文資與建設的衝突。南科開發曾挖出大量史前遺址，最終以南科考古館保存文物方式，讓科園區與文化資產共存，此經驗顯示，建設與文資非對立，須制度、時間與專業投入，找到合適平衡。

嘉市鐵路高架工程，從日治時代轉車台、舊車站房遺構，遺址逐一浮現。議員關切交通建設不應為文資停滯、文化界強調保存歷史重要，形成文化保存與重大建設拉扯，不過，出土文物非阻力，而是重新認識城市歷史契機。

以台中鐵路高架為例，從第一代至第三代站體並置稱「三代同堂」，是鐵道文化保存典範。嘉義也朝同方向前進，全台現存最早、1908年縱貫線啟用第一代轉車台出土列古蹟，鐵道局調整設計追加工程費原址保存，使嘉義未來在第二代古蹟車站、第三代高架車站，再添百年鐵道構造，構築「三代並陳」景觀。

詩人渡也提醒，若趕工心態掩沒考古現場，諸羅山社、北港車頭商業區與百年前站體遺址線索，都可能永埋混凝土下，再無重現機會。鐵道局及市府需要確保資訊透明與及時公布說明，消除疑慮。

嘉市文化局依文資法啟動監看計畫，考古團隊陪同施工，依不同文資價值分類處理，顯示嘉市走在正確方向；鐵路高架工程延宕原因非僅文資，還因水上車輛基地用地取得、物料成本上漲因素。交通建設與文化保存平衡，並不等於「擇一」，真正挑戰，是兼顧安全與工期前提下，讓遺址成為未來城市亮點，而非工程負擔。