快訊

AI與半導體全面倒地！費半大跌逾5% 專家：台股今將「震撼教育」

卓榮泰深夜曬黑白照：將善盡「民主憲政守門人」職責 阻止違憲行為

早晚溫差大！7度飆27度 今晚明晨再探10度以下低溫

聽新聞
0:00 / 0:00

台南耶誕季開跑 河樂廣場燈海璀璨、山上水道花園博物館花季添景

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南山上花園水道博物館園區「耶誕白雪」進入盛開期，為園區增添不少冬季氛圍。圖／山上水道博物館提供
台南山上花園水道博物館園區「耶誕白雪」進入盛開期，為園區增添不少冬季氛圍。圖／山上水道博物館提供

台南近期各地耶誕樹紛紛點燈，在夜晚中綻放，其中，河樂廣場耶誕樹今晚點燈，觀旅局結合園遊會闖關遊戲活動、市集攤位及胖卡美食餐車，好吃又好玩；山上花園水道博物館園區象徵冬季限定景觀的「耶誕白雪」也進入盛開期，吸引不少遊客賞花拍照。

2025台南耶誕燈節河樂廣場的河樂燈區今晚點燈，由市長黃偉哲及多位地方民代、貴賓等見證，也在祝福聲中點亮象徵希望的耶誕樹，吸引大批遊客到場同樂，黃偉哲致詞時也說，歲末時節更應珍惜家人與身邊的人，期盼台南與市民在新的一年平安健康、充滿希望。

觀旅局表示，為營造城市節慶氛圍，每年都在這個季節與教會團體共同準備，為市民及遊客打造歲末節慶活動觀光亮點，今年12月耶誕至跨年期間，燈節主題燈飾從溪北到溪南點亮整個台南，耶誕周末除點燈晚會，還有甜蜜市集、報佳音等活動，精彩可期。

此外，冬季也是賞花好時節，台南山上花園水道博物館園區「耶誕白雪」進入盛開期，九重葛更陸續綻放，園方表示，歷經風雨後重新調整植栽位置，今年白色花海與紅磚百年建築相映成趣，成為近期賞花亮點，歡迎遊客把握機會，走訪台南賞燈、賞花，感受冬日城市魅力。

台南運河河樂廣場耶誕樹「光之旅程」今晚點燈，燈光倒映水面，點亮整個運河河樂燈區，為台南增添溫馨、歡樂與平安的耶誕氛圍。圖／南市府提供
台南運河河樂廣場耶誕樹「光之旅程」今晚點燈，燈光倒映水面，點亮整個運河河樂燈區，為台南增添溫馨、歡樂與平安的耶誕氛圍。圖／南市府提供
台南運河河樂廣場燈光璀璨，水岸景觀與燈飾相互映襯，吸引不少遊客駐足欣賞、拍照留念，感受台南夜間節慶魅力。圖／南市府提供
台南運河河樂廣場燈光璀璨，水岸景觀與燈飾相互映襯，吸引不少遊客駐足欣賞、拍照留念，感受台南夜間節慶魅力。圖／南市府提供

台南 賞花 黃偉哲

延伸閱讀

彰化縣立美術館前10公尺高耶誕樹點燈 繽紛夢幻到明年3月

閃亮懷舊迎耶誕…KENZO毛茸茸小兔KALI超可愛 ARMANI實用又暖心

維爾紐斯獲選歐洲耶誕之都 創意邀民眾提前過節

影／屏東整座城市一起過耶誕！ 萬金聖母聖殿耶誕點燈

相關新聞

影／大天后宮發愛心便當...台南撒錢哥也去領 竟有20萬元真鈔放交通錐

台南市李姓男子今年3月底將600萬真鈔丟在路邊，看到警察出現稱「錢放家裡太久發霉、拿出來曬曬太陽」，5月20日他又在北區...

不景氣台塑發出近9千萬元助學 台西這一戶創紀錄5個子女全獲獎

為鼓勵六輕廠區鄰近的清寒學子安心就學，台塑企業2004年起創設「麥寮、台西鄉專案獎助學金」，針對就讀高中及大學的清寒績優...

星期評論／讓遺址變城市亮點 而非工程負擔

嘉義近年重大建設從市區鐵路高架化、嘉科園區到台積電嘉義廠工程，挖土機向地底深入一層，百年乃至千年歷史也被拉到檯面，史前遺...

台南「巷仔Niau」部分遭撞傷

台南市政府10月辦「一起府城・打開大街」活動時打造7隻以府城古地名為題的「巷仔Niau」意象雕塑，分別放置在街道巷弄，不...

台南耶誕季開跑 河樂廣場燈海璀璨、山上水道花園博物館花季添景

台南近期各地耶誕樹紛紛點燈，在夜晚中綻放，其中，河樂廣場耶誕樹今晚點燈，觀旅局結合園遊會闖關遊戲活動、市集攤位及胖卡美食...

嘉縣鹿草榕樹下開飯 菱角料理有新變化

嘉義縣鹿草鄉公所與重寮社區今天上午在中寮安溪城隍廟榕樹下舉辦「鄉味新創 在地習座—媽媽料理學 菱角新靈魂」活動，透過菱角...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。