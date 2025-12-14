台南耶誕季開跑 河樂廣場燈海璀璨、山上水道花園博物館花季添景

台南近期各地耶誕樹紛紛點燈，在夜晚中綻放，其中，河樂廣場耶誕樹今晚點燈，觀旅局結合園遊會闖關遊戲活動、市集攤位及胖卡美食餐車，好吃又好玩；山上花園水道博物館園區象徵冬季限定景觀的「耶誕白雪」也進入盛開期，吸引不少遊客賞花拍照。

2025台南耶誕燈節河樂廣場的河樂燈區今晚點燈，由市長黃偉哲及多位地方民代、貴賓等見證，也在祝福聲中點亮象徵希望的耶誕樹，吸引大批遊客到場同樂，黃偉哲致詞時也說，歲末時節更應珍惜家人與身邊的人，期盼台南與市民在新的一年平安健康、充滿希望。

觀旅局表示，為營造城市節慶氛圍，每年都在這個季節與教會團體共同準備，為市民及遊客打造歲末節慶活動觀光亮點，今年12月耶誕至跨年期間，燈節主題燈飾從溪北到溪南點亮整個台南，耶誕周末除點燈晚會，還有甜蜜市集、報佳音等活動，精彩可期。