嘉縣鹿草榕樹下開飯 菱角料理有新變化

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣鹿草鄉公所「鄉味新創 在地習座—媽媽料理學 菱角新靈魂」活動，透過菱角創意料理、懷舊鄉村餐桌與共桌共學的「習座」概念，邀請民眾以「好好吃一頓飯」的方式，重新認識鹿草地方農產與農業文化。圖／鹿草鄉公所提供
嘉義縣鹿草鄉公所「鄉味新創 在地習座—媽媽料理學 菱角新靈魂」活動，透過菱角創意料理、懷舊鄉村餐桌與共桌共學的「習座」概念，邀請民眾以「好好吃一頓飯」的方式，重新認識鹿草地方農產與農業文化。圖／鹿草鄉公所提供

嘉義縣鹿草鄉公所與重寮社區今天上午在中寮安溪城隍廟榕樹下舉辦「鄉味新創 在地習座—媽媽料理學 菱角新靈魂」活動，透過菱角創意料理、懷舊鄉村餐桌與共桌共學的「習座」概念，邀請民眾以「好好吃一頓飯」的方式，重新認識鹿草地方農產與農業文化。鹿草鄉長嚴珮瑜表示，希望大家坐下來慢慢吃、慢慢聊，在餐桌上看見鹿草農業的創新與可能。

活動以冬季盛產、被譽為「紅寶石」的活水菱角為主角，結合鄉村風味餐桌與戶外美學空間，展現鹿草推動農業六級化的實踐成果。「習座」取自「席座」諧音，象徵大家坐在同一張能學習、交流與分享的桌旁，就像到鄉下同學家作客，由社區媽媽親手端出溫暖的家常料理。

餐桌上，傳統菱角料理有了新變化，從熟悉的菱角排骨湯，轉化為融入西式元素的「雙角濃湯」，將菱角加入濃湯基底並搭配手工水餃，展現中西合璧的創意；「香菱壽司」則讓香菜與菱角相遇，清爽口感中帶有巧思，名稱取其諧音「就是香菱（想你）」，為料理增添趣味。

此外，活動也安排實作體驗，由好食作小修老師帶領製作「菱菱鹹香—菱角鹹蛋糕」，讓參與民眾學會一道屬於鹿草的點心。透過料理、學習與交流，讓更多人走進鹿草、品味菱角，也從一桌飯中，看見農村產業永續發展的多元可能。

