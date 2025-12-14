影／大天后宮發愛心便當...台南撒錢哥也去領 竟有20萬元真鈔放交通錐

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
今天中西區祀典大天后宮正在發放愛心便當，李姓男子疑似又到現場丟下20萬元，警方到場帶回派出所。圖／民眾提供
台南市李姓男子今年3月底將600萬真鈔丟在路邊，看到警察出現稱「錢放家裡太久發霉、拿出來曬曬太陽」，5月20日他又在北區超市丟下一塑膠袋離開，警方確認竟有416萬元；今天中西區祀典大天后宮正在發放愛心便當，李疑似又到現場丟下20萬元，警方將錢帶回派出所。

今年3月底，李將「600萬真鈔」丟在永康區路邊人行道，路過民眾紛紛不免多看兩眼；5月20日，他又疑與北區超市店員有爭執，又丟下內有416萬元的塑膠袋，李過去也二度與商家起爭執，分別在店內丟撒6千元、8千元，警方依違反社維法送辦，法院裁罰6千元、8千元。

今天上午11時30分，祀典大天后與正忠關懷協會、正忠排骨在廟前發放600個愛心便當，許多民眾紛紛排隊要領便當，結果現場的交通錐上突然出現一疊鈔票，不少人發現但都不敢撿拾，通報廟方；警方獲報到場，與廟方清點總計有20萬元，發現李姓男子居然也在領便當。

因李姓男子已多次以「撒錢哥」的名號登上新聞版面，警方上前詢問「錢是不是你的」，李僅表示「我是來領便當的」，未承認也未否認；轄區員警僅能將現金帶回民權派出所，並依規定辦理拾得物程序，發出公告，若遺失物自公告日起逾六個月未經認領，由拾得人取得所有權。

若拾得人被通知領取後三個月內未領取，該物品或變賣所得價金將歸屬於保管地的地方自治團體（如繳交國庫）；第二分局呼籲，民眾在外參加任何活動或旅遊，務必隨時注意隨身攜帶的物品和現金，保護自身財產安全。

今天中西區祀典大天后宮正在發放愛心便當，李姓男子疑似又到現場丟下20萬元，警方到場帶回派出所。圖／民眾提供
