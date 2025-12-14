不景氣台塑發出近9千萬元助學 台西這一戶創紀錄5個子女全獲獎

為鼓勵六輕廠區鄰近的清寒學子安心就學，台塑企業2004年起創設「麥寮、台西鄉專案獎助學金」，針對就讀高中及大學的清寒績優學生提供獎助學金，盡管不景氣但20年未中斷，迄今累計受惠學子近3萬人，發放金額達8834萬元，今年台西鄉這家低收入戶的5個子女全都成績卓越一舉拿下3萬5千元獎學金，創下20年來新紀錄。

該獎助學金由台塑企業暨王詹樣基金會共同辦理，依家庭經濟狀況分級補助，低收入戶大學生每人1萬元、高中生5000元；中低收入戶大學生5000元、高中生3000元。凡學業成績總平均80分以上，且每一科成績均需及格門檻，才達到獲獎標準，今天由台塑企業麥寮管理部涉外同仁親自將獎助學金與關懷送到家。

台塑麥寮管理部副總經理蔡建樑表示，地方仍有不少家庭面臨沈重的經濟壓力，尤其近幾年來不景氣，清寒學子求學路更感艱辛，台塑企業長年來協助鄰近鄉鎮弱勢學子穩定就學，讓孩子在求學路上不孤單，並藉由教育翻轉人生、脫離貧困。

今年受獎學生當中，出現同一家庭多名子女同時獲獎的情形。台西鄉海口村林姓低收入戶一家五名兄弟姐妹，不因家境清寒，兄弟姊妹相互勉勵，勤學向上，個個成績耀眼，寫下20年來同一家人領取獎助學金最多的新紀錄，包含兩名大學生、三名高中生，合計獲得3萬5000元獎。

今天由村長吳志雄代表頒發獎助學金給林家，並當面道賀，吳村長指出，林家是列冊低收戶，背負5個孩子求學，經濟負擔更為沉重，感謝台塑獎助學金有效減輕就學壓力，成為孩子努力向學的動力，讓困苦人家的孩子不被環境壓垮，有機會邁向成功之路。