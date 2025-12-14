嘉義新港板頭厝將展半世紀前學生繪畫 回顧當年反共教育

嘉義新港板頭厝四腳公園，預計27日起展出工藝師黃水水收藏數百張40~50年前國小、國中、高中學生繪畫作品，一半內容是「粉碎共匪統戰陰謀」，回顧那個年代反共教育。

年齡稍長的人，都會記得當年讀書時學校常辦反共繪畫比賽、作文比賽，比賽主軸常是「三民主義統一中國、消滅萬惡共匪、粉碎共產黨統戰陰謀」，黃水水就收藏了數百張這類比賽作品。

黃水水告訴中央社記者，這些圖大概是三十幾年前從一名回收舊品老者手中買下來的，當時買下來只是覺得有趣，因近日政治情勢紛雜，親中聲浪不小，突然想起有這些圖，所以就想翻出來展示，讓大家看看以前反共教育。

黃水水手中這些比賽圖畫作品，後面都有署名、年級、校名，甚至還有寫家中住址，其中學校包括雲林縣北港鎮與嘉義縣新港鄉的高中、國中及國小；作品內容除了反共，還有宣導體育、環境清潔等主題。

黃水水說，希望找到畫這些圖的人，並把這些圖還給他們，作為一生回憶；他推估這群人現在至少都50、60歲，可能都當「阿公、阿嬤」了。

黃水水說，奈良美智的作品已在新港展出，為了搭這波熱潮，他與十餘名在地素人藝術家，12月27日起至明年2月28日在板頭厝四腳公園舉辦戶外聯展，作品包括廟宇藝術、雕塑、書法、中西繪畫等，也一同展出這批40、50年前學生的作品。