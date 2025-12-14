快訊

2025年房市10大新聞曝！房仲業慘兮兮奪冠 輝達、陶朱隱園也上榜

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買輝達H200晶片

澳洲雪梨邦代海灘大規模槍擊案！至少10人亡、12人傷「包含2員警」

嘉義新港板頭厝將展半世紀前學生繪畫 回顧當年反共教育

中央社／ 嘉義縣14日電

嘉義新港板頭厝四腳公園，預計27日起展出工藝師黃水水收藏數百張40~50年前國小、國中、高中學生繪畫作品，一半內容是「粉碎共匪統戰陰謀」，回顧那個年代反共教育。

年齡稍長的人，都會記得當年讀書時學校常辦反共繪畫比賽、作文比賽，比賽主軸常是「三民主義統一中國、消滅萬惡共匪、粉碎共產黨統戰陰謀」，黃水水就收藏了數百張這類比賽作品。

黃水水告訴中央社記者，這些圖大概是三十幾年前從一名回收舊品老者手中買下來的，當時買下來只是覺得有趣，因近日政治情勢紛雜，親中聲浪不小，突然想起有這些圖，所以就想翻出來展示，讓大家看看以前反共教育。

黃水水手中這些比賽圖畫作品，後面都有署名、年級、校名，甚至還有寫家中住址，其中學校包括雲林縣北港鎮與嘉義縣新港鄉的高中、國中及國小；作品內容除了反共，還有宣導體育、環境清潔等主題。

黃水水說，希望找到畫這些圖的人，並把這些圖還給他們，作為一生回憶；他推估這群人現在至少都50、60歲，可能都當「阿公、阿嬤」了。

黃水水說，奈良美智的作品已在新港展出，為了搭這波熱潮，他與十餘名在地素人藝術家，12月27日起至明年2月28日在板頭厝四腳公園舉辦戶外聯展，作品包括廟宇藝術、雕塑、書法、中西繪畫等，也一同展出這批40、50年前學生的作品。

嘉義 畫作 統戰

延伸閱讀

彰化新港十八庄送大爐 明天舉辦「聖大爐交接慶典」

「奈良美智」嘉義開展首日湧人潮 高人氣12月場全都額滿

【專家之眼】賴清德「民主反共」與汪精衛的「和平反共」

鄭麗文喊廢台獨黨綱 綠酸先回答國民黨章反共如何處理

相關新聞

央廣虎尾分台見證兩岸敵對歷史 將活化為數位影音基地

列為雲林縣定文化景觀的「中央廣播電台虎尾分台」，11年前遭縣府「誤拆」部分建築，最近縣府積極推動活化為數位影音基地，但除...

影／大天后宮發愛心便當...台南撒錢哥也去領 竟有20萬元真鈔放交通錐

台南市李姓男子今年3月底將600萬真鈔丟在路邊，看到警察出現稱「錢放家裡太久發霉、拿出來曬曬太陽」，5月20日他又在北區...

不景氣台塑發出近9千萬元助學 台西這一戶創紀錄5個子女全獲獎

為鼓勵六輕廠區鄰近的清寒學子安心就學，台塑企業2004年起創設「麥寮、台西鄉專案獎助學金」，針對就讀高中及大學的清寒績優...

台南「巷仔Niau」受傷了 可愛街角藝術遭撞毀、黃銅牌離奇失竊

台南市區街道巷弄中，近期出現7隻以府城古地名為題的「巷仔Niau」意象雕塑，成為引人駐足的可愛風景，孰料部分巷仔Niau...

天冷來碗牛肉湯！ 台南4大牛肉湯名店聯手行銷

天氣降溫來一碗台南溫體牛肉湯，暖心又暖胃！南市府農業局今在善化啤酒廠舉辦「牛仔沖沖滾」國產牛肉暨鮮乳行銷活動，現場邀集多...

六房媽睽違10年再臨嘉義大林 翁章梁、張麗善同框祈福

雲林六房天上聖母睽違10年，再度來到嘉義縣大林鎮延香賜福。昨晚六房媽駐駕於甫新建啟用的福德爺文武財神廟，今天清晨正式起駕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。