2026台南好young壓軸親子場東區時代公園登場

照片取自臺南市政府

「2026台南好young」最後一場親子活動13日在東區時代公園熱鬧登場，由豆子劇團帶來《沙漠巫婆》演出，並邀請氣球頑童SUMMER、親子馬戲「葉爸爸帶著葉霏霏」，以及金氏世界紀錄保持人楊元慶輪番上陣，吸引近6000人次參加。台南市長黃偉哲也親自到場，透過機智有獎徵答與親子互動，為活動增添歡樂氣氛。

黃偉哲市長表示，今年特別規劃三場「太空站」系列親子活動，結合劇團演出、街頭藝人及闖關體驗，讓大小朋友都能在節慶氛圍中留下美好回憶。他也預告，接下來還有三場大型演唱會陸續登場，包括耶誕搖滾演唱會、南瀛草地音樂會及跨年演唱會，卡司集結玖壹壹、告五人、動力火車、AcQUA源少年、F.F.O、郭書瑤、日本川西奈月及韓國啦啦隊女神李多慧等，陣容堅強、精彩可期。

黃偉哲市長強調，「台南好young」已逐漸成為城市的重要品牌活動，每年吸引大量歌迷與遊客造訪，也歡迎大家在參與演唱會之餘，順道走訪台南、品嚐美食，放慢腳步迎接新的一年。

