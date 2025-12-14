快訊

澳洲雪梨邦代海灘傳槍擊！多人受傷「2人被拘留」 警籲現場人員尋求掩護

擁280億身家！坣娜老公薛智偉全說了 認「不該孤單」不排斥三婚

好冷！6縣市發布低溫特報 「10度以下」一路冷到明早

2026台南好young壓軸親子場東區時代公園登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

「2026台南好young」最後一場親子活動13日在東區時代公園熱鬧登場，由豆子劇團帶來《沙漠巫婆》演出，並邀請氣球頑童SUMMER、親子馬戲「葉爸爸帶著葉霏霏」，以及金氏世界紀錄保持人楊元慶輪番上陣，吸引近6000人次參加。台南市長黃偉哲也親自到場，透過機智有獎徵答與親子互動，為活動增添歡樂氣氛。

黃偉哲市長表示，今年特別規劃三場「太空站」系列親子活動，結合劇團演出、街頭藝人及闖關體驗，讓大小朋友都能在節慶氛圍中留下美好回憶。他也預告，接下來還有三場大型演唱會陸續登場，包括耶誕搖滾演唱會、南瀛草地音樂會及跨年演唱會，卡司集結玖壹壹、告五人、動力火車、AcQUA源少年、F.F.O、郭書瑤、日本川西奈月及韓國啦啦隊女神李多慧等，陣容堅強、精彩可期。

黃偉哲市長強調，「台南好young」已逐漸成為城市的重要品牌活動，每年吸引大量歌迷與遊客造訪，也歡迎大家在參與演唱會之餘，順道走訪台南、品嚐美食，放慢腳步迎接新的一年。

聚傳媒

親子 演唱會

延伸閱讀

台南農業局攜業者行銷清燙牛肉湯 解析最佳部位

台南永康網寮里人口破8000 活動中心等13年…今天終於動土

台南市消防局長李明峯閃辭 市府說原因黃偉哲已准辭即日生效

六都任職最久的消防局長李明峯閃辭 台南市府：市長勉以同意

相關新聞

央廣虎尾分台見證兩岸敵對歷史 將活化為數位影音基地

列為雲林縣定文化景觀的「中央廣播電台虎尾分台」，11年前遭縣府「誤拆」部分建築，最近縣府積極推動活化為數位影音基地，但除...

台南「巷仔Niau」受傷了 可愛街角藝術遭撞毀、黃銅牌離奇失竊

台南市區街道巷弄中，近期出現7隻以府城古地名為題的「巷仔Niau」意象雕塑，成為引人駐足的可愛風景，孰料部分巷仔Niau...

天冷來碗牛肉湯！ 台南4大牛肉湯名店聯手行銷

天氣降溫來一碗台南溫體牛肉湯，暖心又暖胃！南市府農業局今在善化啤酒廠舉辦「牛仔沖沖滾」國產牛肉暨鮮乳行銷活動，現場邀集多...

六房媽睽違10年再臨嘉義大林 翁章梁、張麗善同框祈福

雲林六房天上聖母睽違10年，再度來到嘉義縣大林鎮延香賜福。昨晚六房媽駐駕於甫新建啟用的福德爺文武財神廟，今天清晨正式起駕...

嘉義縣布袋鎮迎蘿蔔產季 「姊弟琴深菜脯音樂祭」盛大登場

嘉義縣布袋鎮盛產菜脯，冬季蘿蔔盛產迎來產期，在地傳承五代的元泉益食品工廠今天晚上舉辦姊弟琴深菜脯音樂祭，攜手在地青年音樂...

「飲水思源、回饋鄉里」挺嘉義偏鄉 張維倩捐款設紀念獎助學金

民進黨新北市議員張維倩今天出席嘉義縣大埔國中小校慶，以已故父親之名，捐助新台幣30萬元成立「張瑞山前議員紀念獎助學金」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。