快訊

320+1嘉義市城市博覽會盛大開幕

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自嘉義市政府

嘉義市建城邁入第321年，為展現這座歷史城市持續前進的創新能量，「320+1 嘉義市城市博覽會」以「城市即展場」為策展概念，整合全市空間與城市行動，規劃三大策展主軸，串聯全市十七處展覽場域，讓整座城市化身為一座開放展場。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市建城邁入第321年，正是「區域合作、感恩共好」精神的最佳展現。舉辦2021年臺灣設計展後將設計思維融入城市治理，思考如何將城市的故事留下來，因為嘉義人最清楚，文化、生活與記憶正是城市最珍貴的資產。這樣的精神也延續到此次城市博覽會的策展之中，透過專業的總顧問與策展團隊，以「共享城市、宜居城市、摩登城市」三大策展主軸為核心，並邀請國際團隊 MVRDV 參與規劃永續願景館，透過創新設計，讓嘉義市的過去、現在與未來在展覽中彼此對話。

黃敏惠市長強調，「320+1」不僅是時間的跨越，更是嘉義市承先啟後、與世代共融的宣示，邀請全台民眾一起來「嘉義，+1」，感受嘉義人的溫度與創新能量！

文化局表示，開幕活動由在地團隊「凡徒藝術」以跨界演出揭開序幕，結合傳統布袋戲影像、現代街舞與武術元素，展現嘉義市「傳統與未來交會」的城市特色，為城市博覽會注入文化動能。最受年輕族群期待的「嘉義大舞台」自開幕夜起正式登場，連續三週集結表演藝術、流行音樂、管樂、舞台劇及跨界演出，首場即由躍演劇團、小事製作、美秀集團、舒米恩、王彩樺及鐵獅玉玲瓏等團隊輪番上陣，此外市府也攜手在地商家推出限定伴手禮與優惠，邀請全國民眾把握三週展期，走進嘉義市，感受這座「小城市、大能量」的獨特魅力，一起為嘉義「+1」。

「320+1 嘉義市城市博覽會」展期自12月12日至12月28日，連續三週邀請全國各地的朋友循著展覽動線，探索嘉義市的百年過去、當下生活樣貌與未來城市想像。

聚傳媒

嘉義 團隊 設計

