央廣虎尾分台見證兩岸敵對歷史 將活化為數位影音基地

列為雲林縣定文化景觀的「中央廣播電台虎尾分台」，11年前遭縣府「誤拆」部分建築，最近縣府積極推動活化為數位影音基地，但除了辦活動平常如同廢墟。縣府文觀處已以480萬元規畫設計，並將向中央爭取1.2億元，轉型為雲林文化數位化的重要基地，重建電台風華。

中央廣播電台雲林虎尾分台（定遠電台），1972年美軍所建立，後來台美斷交，美方移交給我國軍方再交給中央廣播電台營管，冷戰時期虎尾分台負責對大陸的短波廣播，見證早年兩岸對峙和戰略歷史，別具意義。

縣府文觀處指出，2013年虎尾分台停播劃入高鐵開發區，隔年的縣府文化處審議將把電台登錄為文化景觀，不料在文資審議過程中，縣府內部意見完成整合，導致負責高鐵區開發的地政單位即進行拆除小部分建築，發生「誤拆」事件後立刻停工，後來園區正式列為文資後，縣府朝「央廣數位影音基地」方向活化。

多年來縣府除偶而在分台基地辦活動，平常人煙稀少如同廢墟，和鄰近新建社區林立形成強烈對比，甚至被居民稱是「鬼屋」，虎尾鎮代主席陳明聖表示，多年來民眾一再陳情，期能盡速開發活化，以免成為治安死角，影響社區。

文舊處長陳璧君指出，縣府已自籌2千多萬元完成分台的景觀，並以480萬元進行規畫設計，未來將爭取1.2億元設置「文化景觀保存教育體驗區」開放自由參觀、也將設置錄音室、影音互動空間、數位剪輯中心等，作為雲林文化數位推廣基地。