快訊

澳洲雪梨邦代海灘傳槍擊！多人受傷「2人被拘留」 警籲現場人員尋求掩護

擁280億身家！坣娜老公薛智偉全說了 認「不該孤單」不排斥三婚

好冷！6縣市發布低溫特報 「10度以下」一路冷到明早

聽新聞
0:00 / 0:00

央廣虎尾分台見證兩岸敵對歷史 將活化為數位影音基地

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾央廣分台占地廣闊且鄰近高鐵，地方促請加速開發，符合當地社區發展需求，縣府將活化開發雲林數位影音基地。記者蔡維斌／攝影
虎尾央廣分台占地廣闊且鄰近高鐵，地方促請加速開發，符合當地社區發展需求，縣府將活化開發雲林數位影音基地。記者蔡維斌／攝影

列為雲林縣定文化景觀的「中央廣播電台虎尾分台」，11年前遭縣府「誤拆」部分建築，最近縣府積極推動活化為數位影音基地，但除了辦活動平常如同廢墟。縣府文觀處已以480萬元規畫設計，並將向中央爭取1.2億元，轉型為雲林文化數位化的重要基地，重建電台風華。

中央廣播電台雲林虎尾分台（定遠電台），1972年美軍所建立，後來台美斷交，美方移交給我國軍方再交給中央廣播電台營管，冷戰時期虎尾分台負責對大陸的短波廣播，見證早年兩岸對峙和戰略歷史，別具意義。

縣府文觀處指出，2013年虎尾分台停播劃入高鐵開發區，隔年的縣府文化處審議將把電台登錄為文化景觀，不料在文資審議過程中，縣府內部意見完成整合，導致負責高鐵區開發的地政單位即進行拆除小部分建築，發生「誤拆」事件後立刻停工，後來園區正式列為文資後，縣府朝「央廣數位影音基地」方向活化。

多年來縣府除偶而在分台基地辦活動，平常人煙稀少如同廢墟，和鄰近新建社區林立形成強烈對比，甚至被居民稱是「鬼屋」，虎尾鎮代主席陳明聖表示，多年來民眾一再陳情，期能盡速開發活化，以免成為治安死角，影響社區。

文舊處長陳璧君指出，縣府已自籌2千多萬元完成分台的景觀，並以480萬元進行規畫設計，未來將爭取1.2億元設置「文化景觀保存教育體驗區」開放自由參觀、也將設置錄音室、影音互動空間、數位剪輯中心等，作為雲林文化數位推廣基地。

分台占地約兩公頃多，鄰近高鐵站，內保有原有央廣大樓及廣大的草原，老樹林立宛若公園，縣府明年先將基地西側約0.15公頃草地改為停車場。文史工作者建議，虎尾央廣擁有我國與中共對峙的歷史背景，未來期能加入相關歷史規畫，讓遊客更有感。

虎尾央廣分台占地廣闊且鄰近高鐵，地方促請加速開發，符合當地社區發展需求。記者蔡維斌／攝影
虎尾央廣分台占地廣闊且鄰近高鐵，地方促請加速開發，符合當地社區發展需求。記者蔡維斌／攝影
虎尾央廣分台占地廣闊且鄰近高鐵，地方促請加速開發，符合當地社區發展需求。記者蔡維斌／攝影
虎尾央廣分台占地廣闊且鄰近高鐵，地方促請加速開發，符合當地社區發展需求。記者蔡維斌／攝影
虎尾央廣分台占地廣闊且鄰近高鐵，地方促請加速開發，符合當地社區發展需求，縣府將活化開發雲林數位影音基地。記者蔡維斌／翻攝
虎尾央廣分台占地廣闊且鄰近高鐵，地方促請加速開發，符合當地社區發展需求，縣府將活化開發雲林數位影音基地。記者蔡維斌／翻攝
虎尾央廣分台占地廣闊且鄰近高鐵，地方促請加速開發，符合當地社區發展需求，縣府將活化開發雲林數位影音基地。記者蔡維斌／翻攝
虎尾央廣分台占地廣闊且鄰近高鐵，地方促請加速開發，符合當地社區發展需求，縣府將活化開發雲林數位影音基地。記者蔡維斌／翻攝
虎尾央廣分台占地廣闊且鄰近高鐵，地方促請加速開發，符合當地社區發展需求，縣府將活化開發雲林數位影音基地。記者蔡維斌／翻攝
虎尾央廣分台占地廣闊且鄰近高鐵，地方促請加速開發，符合當地社區發展需求，縣府將活化開發雲林數位影音基地。記者蔡維斌／翻攝

央廣 雲林 高鐵

延伸閱讀

斗南公路兩車對撞車禍 小貨車斷頭2亡、2傷 驚悚過程全曝光

虎尾糖都嘉年華延長整個製糖期 歡迎來體驗全方位糖都風情

迎戰進口毛巾業界開闢新市場 雲林巾彩藝術節周末登場

英式復古風吹進雲林央廣！變身百車「後斗市集」

相關新聞

央廣虎尾分台見證兩岸敵對歷史 將活化為數位影音基地

列為雲林縣定文化景觀的「中央廣播電台虎尾分台」，11年前遭縣府「誤拆」部分建築，最近縣府積極推動活化為數位影音基地，但除...

台南「巷仔Niau」受傷了 可愛街角藝術遭撞毀、黃銅牌離奇失竊

台南市區街道巷弄中，近期出現7隻以府城古地名為題的「巷仔Niau」意象雕塑，成為引人駐足的可愛風景，孰料部分巷仔Niau...

天冷來碗牛肉湯！ 台南4大牛肉湯名店聯手行銷

天氣降溫來一碗台南溫體牛肉湯，暖心又暖胃！南市府農業局今在善化啤酒廠舉辦「牛仔沖沖滾」國產牛肉暨鮮乳行銷活動，現場邀集多...

六房媽睽違10年再臨嘉義大林 翁章梁、張麗善同框祈福

雲林六房天上聖母睽違10年，再度來到嘉義縣大林鎮延香賜福。昨晚六房媽駐駕於甫新建啟用的福德爺文武財神廟，今天清晨正式起駕...

嘉義縣布袋鎮迎蘿蔔產季 「姊弟琴深菜脯音樂祭」盛大登場

嘉義縣布袋鎮盛產菜脯，冬季蘿蔔盛產迎來產期，在地傳承五代的元泉益食品工廠今天晚上舉辦姊弟琴深菜脯音樂祭，攜手在地青年音樂...

「飲水思源、回饋鄉里」挺嘉義偏鄉 張維倩捐款設紀念獎助學金

民進黨新北市議員張維倩今天出席嘉義縣大埔國中小校慶，以已故父親之名，捐助新台幣30萬元成立「張瑞山前議員紀念獎助學金」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。