阿里山清晨結霜 攝影達人：進入最佳賞楓時刻
阿里山國家森林遊樂區近日清晨氣溫只剩攝氏4、5度出現結霜。當地攝影達人黃源明說，進入最佳賞楓時刻，阿里山公路從十字路段一直上到塔塔加的路上，處處楓紅非常美麗。
中央氣象署發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，平地有10度以下氣溫發生的機率。
黃源明建議上山看楓紅、日出的遊客，將禦寒最高等級都裝備帶上，從頭到腳，全身該保護的都不要漏掉；阿里山這幾天白天的天氣超好，輻射冷卻效應非常明顯。
黃源明表示，冬天阿里山雖然寒冷，但是美景卻令人讚嘆，結霜的沼平車站，鐵軌鋪上一層雪白，即便早已日出，但在陽光尚未照射到鐵軌前，白霜依舊美麗；小笠原山觀景台清晨結了一層霜，此處除可看到日出，也能欣賞到楓紅，但平台很滑，要特別注意安全。
