台南「巷仔Niau」受傷了 可愛街角藝術遭撞毀、黃銅牌離奇失竊

台南市區街道巷弄中，近期出現7隻以府城古地名為題的「巷仔Niau」意象雕塑，成為引人駐足的可愛風景，孰料部分巷仔Niau卻因不慎碰撞出現損傷，其中，設置在「鷲嶺」的巷仔Niau古地名黃銅示意牌竟遭竊走，文化局除呼籲民眾善待作品外，已向警方報案處理。

文化局表示，為讓民眾與遊客以輕鬆、親近的方式走進府城歷史，10月份在「一起府城・打開大街」活動中，打造7隻以府城古地名為題的「巷仔Niau」意象雕塑，分別放置在大西門、大井頭、鷲嶺、枋橋頭、山川台、龍泉井及大東門等地，但近期卻傳出有部分雕塑損毀。

文化局說明，初步盤點有損壞的分別為大井頭、鷲嶺的巷仔Niau，其中，設置在大井頭的雕塑主體因不慎遭附近學生撞壞，學生當下雖嚇壞了、不知所措，不過其相當有責任，前往一旁派出所報案，經評估後，巷仔Niau雖需重新修復，但不會向學生求償。

另外，設置在鷲嶺的巷仔Niau意象雕塑雖主體並沒有損壞，但古地名的黃銅示意牌竟遭取走而遺失，文化局發現後也趕緊報案；2座損壞、缺件的巷仔Niau意象雕塑後續也會啟動修復工作。

文化局強調，巷仔Niau是藝術家與地方共同協力完成的公共藝術，不僅造型討喜，更肩負傳遞城市記憶的重要角色；每一塊黃銅牌，皆代表著一段台南獨有的歷史語彙與空間記憶，呼籲民眾及遊客以溫柔的方式對待這些作品，「愛貓，也愛牠們所在的街角」。