天冷來碗牛肉湯！ 台南4大牛肉湯名店聯手行銷

天氣降溫來一碗台南溫體牛肉湯，暖心又暖胃！南市府農業局今在善化啤酒廠舉辦「牛仔沖沖滾」國產牛肉暨鮮乳行銷活動，現場邀集多家牛肉湯名店設攤，新鮮牛肉清燙上桌，讓人食指大動，也吸引大批民眾到場排隊，享用一碗香氣四溢的牛肉湯。

市長黃偉哲表示，台南擁有完善的肉品市場體系，能讓新鮮溫體牛肉在最短時間內送達店家，而牛仔沖沖滾活動具有深厚歷史意義，從早期善化啤酒節延伸發展為結合善化牛肉湯的特色活動，並呈現最道地、最鮮甜的台南牛肉湯風味。

農業局指出，此次活動邀請阿裕、鴻牛、和味及蠻牛等4家知名清燙牛肉湯店家到場，使用自家秘方高湯現沖牛肉湯，在微涼氣候中為民眾端上「吃在嘴裡、暖在心裡」的台南美味；活動現場同時辦理「品飲6款乳品」及「牛肉湯最佳部位解析」知性課程，讓民眾深入了解牛肉的特色與價值。