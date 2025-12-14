台南農業局攜業者行銷清燙牛肉湯 解析最佳部位
台南市政府農業局今天在善化啤酒廠舉辦「國產牛肉暨鮮乳行銷活動」，邀請4家清燙牛肉湯業者展售特色牛肉湯，搭配兩場知性講座，帶領民眾認識國產乳品與牛肉產業特色與價值。
台南市長黃偉哲致詞表示，「2025牛仔沖沖滾—國產牛肉暨鮮乳行銷活動」是從早期善化啤酒節延伸發展，成為結合善化牛肉湯的特色活動，也感謝中央政府長期支持。
黃偉哲表示，台南擁有完善肉品市場體系，能讓新鮮溫體牛肉在最短時間內送達店家，再由專業師傅依肉質紋理細心切片，搭配滾燙高湯現沖，呈現最道地、最鮮甜的台南牛肉湯風味，歡迎大家到台南吃牛肉、喝牛肉湯，感受獨有飲食魅力。
依據台南市農業局提供的資料，此次活動邀請阿裕、鴻牛、和味及蠻牛4家知名清燙牛肉湯店家到場，使用自家秘方高湯現沖牛肉湯，並安排市集展售多元畜產品，民眾可參加消費滿額戳戳樂，憑手氣帶走好禮。
農業局指出，現場同時辦理「品飲6款乳品」及「牛肉湯最佳部位解析」兩場知性講座，從乳品風味差異、酪農產業介紹到牛肉部位應用，帶領民眾深入認識國產乳品與牛肉特色與價值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言