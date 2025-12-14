台南農業局攜業者行銷清燙牛肉湯 解析最佳部位

快訊

中央社／ 台南14日電

台南市政府農業局今天在善化啤酒廠舉辦「國產牛肉暨鮮乳行銷活動」，邀請4家清燙牛肉湯業者展售特色牛肉湯，搭配兩場知性講座，帶領民眾認識國產乳品與牛肉產業特色與價值。

台南市長黃偉哲致詞表示，「2025牛仔沖沖滾—國產牛肉暨鮮乳行銷活動」是從早期善化啤酒節延伸發展，成為結合善化牛肉湯的特色活動，也感謝中央政府長期支持。

黃偉哲表示，台南擁有完善肉品市場體系，能讓新鮮溫體牛肉在最短時間內送達店家，再由專業師傅依肉質紋理細心切片，搭配滾燙高湯現沖，呈現最道地、最鮮甜的台南牛肉湯風味，歡迎大家到台南吃牛肉、喝牛肉湯，感受獨有飲食魅力。

依據台南市農業局提供的資料，此次活動邀請阿裕、鴻牛、和味及蠻牛4家知名清燙牛肉湯店家到場，使用自家秘方高湯現沖牛肉湯，並安排市集展售多元畜產品，民眾可參加消費滿額戳戳樂，憑手氣帶走好禮。

農業局指出，現場同時辦理「品飲6款乳品」及「牛肉湯最佳部位解析」兩場知性講座，從乳品風味差異、酪農產業介紹到牛肉部位應用，帶領民眾深入認識國產乳品與牛肉特色與價值。

