全國第一線應變大量傷患技能競賽 台南消防局「最佳團隊獎」

社團法人台灣災難醫療隊發展協會昨天舉辦第六屆「2025第一線應變人員大量傷患技能競賽」，台南市消防局憑藉專業合作精神與應變能力在全國縣市消防局、民間團體共20支隊伍中脫穎而出，奪下「最佳團隊獎」，展現南消在面對重大複合式災害時的協調與救護能力。

台南市消防局指出，這次由總教官黃焜裕帶隊，加上消防隊員張正翰、洪志倫、鄭振鴻、陳正鑫、徐晉偉、沈祐陞等六位菁英，代表台南市接受極度貼近實際現場的挑戰，競賽共設有五大高度擬真的情境關卡，考驗第一線應變人員在極限壓力下的決策、檢傷與處置能力。