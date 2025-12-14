南科園區前10月營業額近2.36兆 超越2024全年

快訊

中央社／ 台南14日電

南部科學園區管理局今天公布今年1至10月營業額近新台幣2.36兆元，較去年同期成長37.8%，已超越去年全年的2.21兆元；其中積體電路產業較去年同期成長42.66%最多。

南科管理局提供資料指出，受高效能運算及全球AI應用強勁需求帶動，半導體先進製程、先進封裝、伺服器、網路通訊等產業鏈持續擴張，在配合研發高階伺服器導軌、網路通訊及消費性電子產品構件在地製造能力下，南科園區營業額持續表現亮眼。

南科管理局指出，今年1至10月整體營業額近2.36兆元，較去年同期成長37.8%，儘管國際貿易環境競爭激烈，科學園區仍展現穩健成長數據。

南科管理局指出，積體電路產業受人工智慧（AI）應用需求增長驅動，市場對3奈米及5奈米先進製程技術需求強勁，營業額較去年同期成長42.66%；精密機械產業受惠於AI應用需求及全球半導體相關產業的熱絡，帶動精密元組件及自動化系統持續成長，營業額較去年同期成長34.04%。

南科管理局指出，光電產業、電腦及周邊產業、生物技術產業營業額也皆較去年同期成長，南科園區不僅持續扶植本土材料、設備供應商，更增加台灣半導體供應鏈韌性，儼然已成為全球高科技供應鏈關鍵角色。

南科 科學園區 半導體

