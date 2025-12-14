六房媽睽違10年再臨嘉義大林 翁章梁、張麗善同框祈福

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
雲林六房天上聖母睽違10年再臨嘉義縣大林鎮，清晨起駕遶境，嘉義縣長翁章梁、雲林縣長張麗善、立委蔡易餘等人恭迎六房媽起駕，祈求地方平安順遂。圖／嘉義縣政府提供
雲林六房天上聖母睽違10年，再度來到嘉義縣大林鎮延香賜福。昨晚六房媽駐駕於甫新建啟用的福德爺文武財神廟，今天清晨正式起駕，展開大林鎮遶境行程，現場湧入大批隨香信眾，場面莊嚴熱絡。

起駕儀式貴賓雲集，嘉義縣長翁章梁、雲林縣長張麗善、立法委員蔡易餘、丁學忠、嘉義縣議員吳思蓉、江志明，以及大林鎮長許有疆等人皆到場參拜，恭迎六房媽起駕、為地方祈福，展現跨縣市宗教文化交流的重要時刻。

六房媽為雲林斗六、虎尾、斗南、大埤、土庫等地信徒所共同奉祀，因無固定廟宇，由「五股三十四庄」輪流奉迎，每年過爐遶境活動吸引眾多信眾參與，信仰力量深厚。多年來民間亦流傳「第六房」與大林鎮中坑、上林及中林一帶的淵源，10年前六房媽曾到此賜福，相關事蹟至今仍為地方津津樂道。此次在大林鎮公所邀請下，六房媽再度重返大林，別具歷史與信仰意義。

翁章梁表示，清晨看到眾多信眾齊聚隨香、為大林遶境祈福，內心相當感動，感謝六房媽庇佑地方，也感謝信徒們為大林帶來平安與福氣。大林鎮長許有疆則致贈交趾陶藝品，由中華民國六房媽會理事長徐萬成代表接受，象徵地方敬意與祝福。

隨後在起馬炮聲中，六房媽正式登轎啟程。此次遶境活動為期2天，13日自土庫過港紅壇起駕，14日遶行大林鎮安霞宮等4間宮廟，晚間再返回土庫過港紅壇，為地方祈求風調雨順、合境平安。

雲林六房天上聖母睽違10年再臨嘉義縣大林鎮，清晨起駕遶境，嘉義縣長翁章梁、雲林縣長張麗善等人起馬炮儀式。圖／嘉義縣政府提供
雲林六房天上聖母睽違10年再臨嘉義縣大林鎮，清晨起駕遶境，嘉義縣長翁章梁、雲林縣長張麗善、立委蔡易餘等人到場隨香參拜，恭迎六房媽起駕，祈求地方平安順遂。圖／嘉義縣政府提供
雲林六房天上聖母睽違10年再臨嘉義縣大林鎮，清晨起駕遶境。圖／嘉義縣政府提供
雲林六房天上聖母睽違10年再臨嘉義縣大林鎮，清晨起駕遶境，嘉義縣長翁章梁、雲林縣長張麗善、立委蔡易餘等人到場隨香參拜，恭迎六房媽起駕，祈求地方平安順遂。圖／嘉義縣政府提供
