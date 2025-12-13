嘉義縣布袋鎮迎蘿蔔產季 「姊弟琴深菜脯音樂祭」盛大登場

嘉義縣布袋鎮盛產菜脯，冬季蘿蔔盛產迎來產期，在地傳承五代的元泉益食品工廠今天晚上舉辦姊弟琴深菜脯音樂祭，攜手在地青年音樂家在菜脯工廠演出，別具特色。雲嘉南濱海風景區管理處長徐振能參加音樂會，肯定弦樂團演奏水準，結合音樂與農產推展觀光。

徐振能說，元泉益在地經營多年，製作菜脯及各式伴手禮，老闆娘培養5名子女學音樂，組成「姊弟琴深樂團」是雲嘉南風管處宣傳演出的重要夥伴，鼓勵年輕人返鄉工作服務，結合觀光資源及在地產業，持續推動永續旅遊，帶動國內外遊客至雲嘉南旅遊。

元泉益第五代大姐邱沛臻5歲學琴，主修低音提琴，是美國懷俄明州州立大學音樂碩士；二妹邱子馨專長大提琴、嘉義大學音樂碩士；三妹邱妤潔專長小提琴、台灣藝術大學碩士；四妹邱妤君專長小提琴、東海大學音樂學系；五弟邱堯龍也學習小提琴，組成姊弟琴深樂團。

元泉益老闆娘黃美菊說，姊弟琴深音樂品牌深耕多年，今年再度擴大舉辦菜脯音樂祭，攜手在地青年音樂家演奏，也結合小農品牌，策畫精彩音樂饗宴，打造跨越城鄉的文化盛會，也讓年輕音樂家有更多展示舞台，將文化活水帶進偏鄉，結合音樂推動產業發展。